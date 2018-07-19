İşte Xiaomi Mi Max 3 Fiyatı ve Özellikleri!

Xiaomi gelecek phableti Mi Max 3'ü tanıtımından 1 gün önce "resmi olarak" sızdırdı. İşte Xiaomi Mi Max 3 tasarım ve özellikleri...

İşte Xiaomi Mi Max 3 fiyatı ve özellikleri!

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