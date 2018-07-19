İşte Xiaomi Mi Max 3 Fiyatı ve Özellikleri!
Xiaomi gelecek phableti Mi Max 3'ü tanıtımından 1 gün önce "resmi olarak" sızdırdı. İşte Xiaomi Mi Max 3 tasarım ve özellikleri...
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, özellikle fiyat/performans noktasında tüm dünyada büyük bir kitleye ulaşmışken, artık ülkemizde de Mi Store mağazalarıyla birlikte konumunu kuvvetlendirecek. Böylece kullanıcılar tarafından tercih edilebilme imkanını da arttıracak olan Xiaomi, çok yakında yeni akıllı telefonunu da tanıtacak. Çok yakında derken, gerçekten de öyle. Zira şirketin yeni phablet'i 19 19 Temmuz'da, yani yarın tanıtılacak. Ancak tanıtım için bilinmeyen çok az şey kaldı diyebiliriz. Zira Xiaomi Mi Max 3 hakkında "resmi" sızıntı geldi.
Direkt olarak Xiaomi kurucusu Bin Lin tarafından yapılan paylaşımda Xiaomi Mi Max 3 hakkında önemli tüm detaylar yer alıyor. Siyah, mavi ve altın renk seçenekleriyle kullanıcılara sunulacak olan Mi Max 3, 6.9 inç büyüklüğünde bir ekranın sahibi olacak. Çerçevesiz ekran tasarımıyla geniş görüntü sunan akıllı telefonlardan olacak olan telefon, 5500 mAh kapasitesindeki bataryasıyla da dikkat çekiyor.
Qualcomm Snapdragon 636 işlemciden güç alacak olan telefonda, 12 MP + 5 MP çift arka kamera yer alacakken, ön tarafta da 8 MP'lik bir ön kamera göreceğiz. Mi Max 3, Android 8.1 Oreo işletim sistemini çalıştıracak, ancak yine telefonda MIUI 10 arayüzünü görebileceğiz.
Mi Max 3 hakkında beklenenler arasında ayrıca ekran çözünürlüğünün 2160x1080 piksel olması bekleniyor. Corning Gorilla Glass 3 benzeri bir ekran korumasına da sahip olacağı düşünülen telefonda muhtemelen 3 farklı versiyon göreceğiz. Bunlar arasında 3 GB RAÖ + 32 GB hafıza, 4 GB RAM + 64 GB hafıza ve 6 GB RAM + 128 GB hafıza gibi seçenekler olacağı biliniyor.
Peki, Xiaomi Mi Max 3 fiyatı ne olacak? Şu an için belirtilenlere göre Mi Max 3 300 Dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacak.
Ercan Uğurlu
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