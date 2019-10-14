İşte Yeni Windows 10X Simgeleri!

Maps, Alarms ve People uygulamalarının Windows 10X'i temel alan yeni simgeleri ortaya çıktı!

İşte Yeni Maps, Alarms ve People Simgeleri

Microsoft Office simgeleri beş senenin ardından geçen sene yenilenmişti. Microsoft, o tarihten beri diğer uygulamalarının simgelerini de yavaşça yeniliyor. Dosya Gezgini, Visual Studio, Groove Music'in sonrasında sıra şimdi Maps, Alarms ve People uygulamalarına geldi.

Aggiornamenti Lumia tarafından paylaşılan simgelerin, Microsoft'un çift ekranlı cihazlar için optimize edilen Windows 10X'ten etkilendiği gözleniyor. Artık iki renkli olmayan simgeler, gradyan efektine yer veriyor. People uygulamasının simgesinin eski MySpace logosuna benzemesi dikkat çekiyor.

Windows 10X'i kullanan Surface Neo'nun 2020'nin sonlarında piyasaya sürülmesi planlandığından, simgelerin 2020 sonlarından önce kullanıma sunulması beklenmiyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
İşte Yeni Windows 10X Simgeleri!
Logitech'in Son Bombası: Yeti X!
Galaxy Note 10 Lite, Yanında S10 Lite'ı da Getirebilir!
Bilmeniz gereken 11 Komut İstemi Komutu
Apple, 2022 iPhone Modelleri İçin Büyük Planlar Yapıyor!

 

 