İşte Yeni Windows 10X Simgeleri!
Maps, Alarms ve People uygulamalarının Windows 10X'i temel alan yeni simgeleri ortaya çıktı!
Microsoft Office simgeleri beş senenin ardından geçen sene yenilenmişti. Microsoft, o tarihten beri diğer uygulamalarının simgelerini de yavaşça yeniliyor. Dosya Gezgini, Visual Studio, Groove Music'in sonrasında sıra şimdi Maps, Alarms ve People uygulamalarına geldi.
Aggiornamenti Lumia tarafından paylaşılan simgelerin, Microsoft'un çift ekranlı cihazlar için optimize edilen Windows 10X'ten etkilendiği gözleniyor. Artık iki renkli olmayan simgeler, gradyan efektine yer veriyor. People uygulamasının simgesinin eski MySpace logosuna benzemesi dikkat çekiyor.
Windows 10X'i kullanan Surface Neo'nun 2020'nin sonlarında piyasaya sürülmesi planlandığından, simgelerin 2020 sonlarından önce kullanıma sunulması beklenmiyor.
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