İşte YouTube'un "Düzgün Çalıştığı" Telefonlar
YouTube, sorun çıkarmadan ve takılmadan, düzgün çalıştığı cihazların bir listesini yayınladı!
Zaman öldürmeye çalışırken bazen sadece rahatlamak ve küçük bir YouTube gezintisinin keyfini çıkarmak oldukça güzel olabilir. Ancak, cihazınızın mümkün olan en iyi deneyimi sunamadığını biliyor muydunuz?
Şirket, artık "yeni nesil teknolojileri, video performansını ve güvenilirliği birleştirerek sınıfında en iyi YouTube deneyimini sunacak" bir akıllı telefon listesi yayınladı. Şimdi soruyor olabilirsiniz, bu programdaki bu cihazları bu kadar özel yapan nedir? YouTube'a göre, bir cihazın programa kabul edilmesi için ve bir Üst Düzey Cihaz (Signature Device) olarak nitelendirilmesi için, şu özellikleri sağlaması gerekiyor:
- Yüksek dinamik aralık desteği
- Yüksek kare hızını (frame rate) desteği
- Güvenilir DRM performansı
- 4K kod çözme desteği
- Yeni nesil video codec'lerini kullanımı
Bunların çoğu kendilerini oldukça iyi açıklasalar da, cihazın "yeni nesil" video codeclerini kullanmasının anlamına rahatlıkla anlaşılamayabilir. YouTube, web sitesinde bu konuya açıklık getiriyor:
"YouTube'da yüksek çözünürlüklü videoları %30'a kadar daha az bant genişliği kullanırak izleyin. 2019 Üst Düzey Cihazlar, donanım VP9 profil 2 kod çözme, gelişmiş bir video codec teknolojisi ile üretilmiştir."
Eğer merak ediyorsanız, Üst Düzey Cihaz olarak tanınma onuruna sahip olan telefonlar şu şekilde listelenmiş durumda:
- Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL
- HTC U12 +
- Huawei Mate 10 Pro
- LG G7 ThinQ
- LG V30
- Nokia 8 Sirocco
- OnePlus 6
- Samsung Galaxy Note9
- Samsung Galaxy Note8
- Samsung Galaxy S9 + ve Galaxy S9
- Samsung Galaxy S8 + ve Galaxy S8
- Sony Xperia XZ2 Premium
- Sony Xperia XZ2 Compact
- Sony Xperia XZ2
- Xiaomi Mi8
- Xiaomi Mi Mix 2S
Levent Öztürk
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