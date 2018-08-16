İşte YouTube'un "Düzgün Çalıştığı" Telefonlar

YouTube, sorun çıkarmadan ve takılmadan, düzgün çalıştığı cihazların bir listesini yayınladı!

İşte YouTube'un "Düzgün Çalıştığı" Telefonlar
neowin

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