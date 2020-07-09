İster İş Yap, İster Oyun Oyna! İşte Monster Tulpar T5 V21.1.2 İncelemesi!

Bu kez yine elimizin altında bir başka canavar dizüstü bilgisayar bulunuyor. Monster'ın yeni seri modellerinden Tulpar T5 V21.1.2 modeline bu incelememizde tüm detaylarıyla yakından bakıyoruz.
Öncelikle yeni seri modellerinde her bir versiyon adı altında farklı konfigürasyon seçeneklerinin olduğunu söyleyerek başlayalım. Bunu zaten özellikle Monster oyuncu notebook'ları ile ilgili olanlar çok yakından bileceklerdir. Kısa bir süre önce Tulpar T7 V21.2 modelini incelemiştik. Bu defa ise masamızda T5 ailesinden bir model var. İki cihaz arasında birtakım benzerlikler var, birtakım farklılıklar var ve elbette bu cihazın fiyatına da yansıyor.
Monster Tulpar T5 V21.1.2 Bütçeye Uygun
Elimizdeki bu model Tulpar T7 V21.2'ye göre biraz daha bütçeye uygun bir model oluyor ve buna karşılık işlemci bakımından daha güçlü bir seçeneği karşımıza çıkartıyor. Böylece daha güçlü bir işlemci isteyen oyun severler ve elbette öte yandan bu dizüstü bilgisayarı iş için kullanmayı düşünenler için güzel bir seçenek oluyor.
Monster Tulpar T5 V21.1.2 İş Amaçlı da Kullanılabilir
Her ne kadar Monster piyasaya oyuncu notebook'u olarak nam salmış olsa da, öte yandan güçlü teknik kadroyu rakiplere oranla daha uygun fiyatla tüketicilerle buluşturduğu için, iş ihtiyacı için laptop arayanlara da artık hitap ediyor. Özellikle video kurgu işleriyle ilgili olanlar için olsun, Photoshop gibi fotoğraf uygulamalarında çalışanlar için olsun iyi bir seçenek halini alıyor.
Monster Tulpar T5 V21.1.2 Özellikleri Neler?
Hemen önce teknik kadro olarak bu laptop'ı değerlendirmeye başlayalım. Tulpar T5 V21.1.2 modeli, Intel'in yeni 10'uncu nesil işlemci ailesinden Core i7-10875H CPU'dan güç sağlıyor. Bu işlemcinin önemli bir farkı hem taban hem tavan frekans değerlerinin oldukça yüksek olması. Öyle ki, bu işlemcinin taban frekans değeri 2.3 GHz olurken, yük altında 5.1 GHz frekansa erişebiliyor.
8 çekirdekli yapıda olan bu işlemci, 16 izlek sahibi olmasıyla da önemli bir fark yaratıyor ve bunu elbette performansına da yansıtıyor. 2020'nin ikinci çeyreğinde piyasaya çıkan, yani oldukça taze bir işlemci olan Core i7-10875H, düşük güç tüketimiyle de dikkat çekerken, uzun vade kullanımına oldukça elverişli bir işlemci olarak önem arz ediyor. Yani diyeceğimiz o ki, eğer uzun vade gönül rahatlığıyla kullanacağınız bir bilgisayar arıyorsanız ve içinde bu işlemci varsa, bu konuda endişe etmenize gerek yok. Performans sonuçlarından da az sonra detaylı olarak bahsedeceğiz.
Monster Tulpar T5 V21.1.2 RAM Kapasitesi
Bu laptop'ta ayrıca 16 GB RAM yer alıyor. Bu RAM'lerin çift kanal halinde olduğunu da söyleyelim. İki slotta 8 GB'tan toplam 16 GB kapasitede DDR4 RAM mevcut. Bu RAM'lerin frekansı ise 2933 MHz seviyesinde. Bu da gayet tatmin edici bir değer oluyor.
SSD tarafına geldiğimizde ise, burada 512 GB kapasiteli Samsung PM981a M.2 SSD'sinin yer aldığını görüyoruz. Bu SSD'yi daha önce başka modellerde de gördük ve hem kapasite hem performans anlamında gayet iyi bir model olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan kapasiteyi arttırmak istiyorsanız, laptop'ta ayrıca bir M.2 SSD slotunun daha mevcut durumda olduğu bilgisini de verelim.
Monster Tulpar T5 V21.1.2 Ekran Kartı
Ekran kartına geldiğimizde de bu modelde NVIDIA GeForce RTX 2060'ın 2020 Refresh sürümünün yer aldığını görüyoruz. Bunun RTX 2070 modelini, daha önce incelediğimiz Tulpar T7 V21.2'de görmüştük. Gerçekten iyi bir karttı, performansa da iyi etki ediyordu hatırlarsanız. Bu defa ise onun bir alt sürümü RTX 2060 bu modelde bizlerle. 6 GB RAM kapasitesinde olan kart, 192-bit bellek veriyonu kullanıyor ve oyunlarda pek tabii ki iyi performans gösteriyor. RTX ve DLSS desteği de tabii ki geliyor.
Monster Tulpar T5 V21.1.2 Performansı Nasıl?
Tulpar T5 V21.1.2 modeli elimizde olduğu süre boyunca tabii ki hem oyun oynadık hem sentetik testlerimizi yaptık. Şimdi biraz bunlardan bahsedelim ve önce işlemci performansını değerlendirdiğimiz Cinebench rakamlarıyla başlayalım.
Cinebench 20'de değerlendirdiğimiz laptop, bu testte 4172 puan topluyor ve bununla masaüstü bilgisayar işlemcileriyle rekabet halinde olan bir performans çiziyor. Tabloda göründüğü gibi elbette 60 çekirdeki Intel Xeon platformuna uzak olsa da, 16 çekirdekli Ryzen Threadripper'a yakın seyrediyor ve tek çekirdek skoruna geldiğimizde de burada topladığı 496 puan ile onu da geçmeyi başarıyor.
Bu arada bu işlemcinin AMD tarafındaki rakibinin Ryzen 9 4900 HS olduğunu da söyleyelim ve ikisi arasında kıyasaya bir rekabet var. Sonuçlar itibariyle de 2 işlemci birbirine oldukça yakın sonuçlar ürettiğini de söyleyelim.
Laptop'ın diskine geldiğimizde, Samsung PM981a'nın zaten başarılı olduğunu dile getirmiştik. Aldığımız sonuçlarla da bunu tekrar gösterdi. Sıralı okumada 3436 MB/s, sıralı yazmada ise 2959 MB/s sonuçlar alan disk, bu anlamda performansa büyük katkı sağlıyor.
Monster Tulpar T5 V21.1.2 Ekran Kartı Testleri
Oyun kısmına gelirsek, elbette gözler ekran kartına dönecek. RTX 2060 zaten son dönem oyunlar için gayet yeterli ve ideal bir ekran kartı oluyor. Daha önce başka modellerde de karşımıza çıkan bu ekran kartı ile hem behchmark hem gerçek zamanlı oyun performansını deneyimledik. Sizlerle de sonuçları paylaşacağız. Ancak önce oyun kısmını değerlendirecek olursak, buradaki önemli noktanın daha önce Tulpar T7 V21.2 incelemesinde de olduğu gibi, ekran kartı sürücüsünün güncel olmasına dikkat etmenizin mühim olduğunu söyleyebiliriz. Laptop geldikten sonra GeForce Game Ready Driver 451.48 sürümüne yükselttik ve oyunları o şekilde oynadık. Bunu da bir dipnot olarak ilave edelim.
Monster Tulpar T5 V21.1.2 Oyun Performansı
Elbette oyun tarafında uzunca bir süredir oynadığımız Battlefield V'ten yola çıktık ve hem RTX açık hem RTX kapalı senaryolarda oyunu oynadık. RTX 2070 ve RTX 2080'de ultra grafik ayarlarında da gayet eliniz rahatken, RTX 2060'ta ise Işık İzleme açıkken daha iyi bir oyun deneyimi için High grafik ayarlarını kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu senaryoda, RTX aktifken 70 ila 85 fps arası performans alan laptop, RTX'i kapattığımızda ise 90 ila 120 fps arasında kare hızı sağlayabiliyor. Bu da gayet iyi bir değer oluyor.
Şimdi diğer benchmark ve oyun performanslarını da sizlerle paylaşalım.
Monster Tulpar T5 V21.1.2, benchmark testlerini ve gerçek zamanlı oyun performansını hemen yukarıdaki videomuzu izleyerek görebilirsiniz.
Monster Tulpar T5 V21.1.2 Ekran ve Tasarım Detayları
Evet, Tulpar T5 V21.1.2'yi buraya kadar ana hatlarıyla tanıdık. Şimdi de laptop'ı diğer özellikleriyle değerlendirelim.
İlk sıraya ekran ve laptop'ın boyutunu yerleştireceğiz. Zira bu laptop'ın ekranı gerçekten memnun edici ve öte yandan boyutlarına oranla geniş görüntü sağlayabiliyor. Tulpar T5'te 15.6 inç boyutunda bir ekran yer alıyor, ancak laptop'ın boyutu hemen hemen 14 inç ekranlı laptop'larla eşdeğer. Bu anlamda daha kompakt boyutta, görüntüden feragat edilmemiş olması sevindirici.
Monster Tulpar T5 V21.1.2 Ekran Tazeleme Hızı
Ekran IPS LCD panele sahip ve mat yüzeyden oluşuyor. En önemli kısmı elbette 144Hz tazeleme hızına sahip olması. Bu sayede oyunlarda daha akıcı bir görüntü deneyimi sağlayabiliyorsunuz. Öte yandan ekranın ince çerçeveleri sahip olması da pek tabii ki estetik anlamında güzel bir detay oluyor. Ancak ekran çerçevelerinin ince tutulmuş olmasının dezavantajı, kameranın yerleşimi oluyor. Kamera, ekranın altına konumlandırılmış, bu nedenle görüntülü görüşme yaparken kamera sizi alttan çekiyor olacak.
Monster Tulpar T5 V21.1.2 Ağırlığı
Laptop'ın boyutu için oldukça kompakt dedik. Buna ağırlığı da eşlik ediyor. Zira bu model, 1.7 kg. ağırlığıyla gayet rahat taşınabilir yapıda. Bu sayede başta da söylediğimiz gibi sadece oyunlar için değil, evden ofise, ofisten eve veya okul – ev arasında laptop'ını yanında taşımak zorunda olan kullanıcılar için de gayet ideal bir model olacaktır kanısındayız.
Monster Tulpar T5 V21.1.2 Çevre Özellikleri Neler?
Monster Tulpar T5 V21.1.2'de klavyede elbette RGB tasarım unutulmamış. 4 bölgeli RGB ışıklandırmalı klavye karşımızda yer alıyor. Bu ışıklandırmayı Monster Kontrol Merkezi yazılımı üzerinden ayarlayabildiğiniz gibi, ışık alanı klavyenin dışına da taşmış durumda. Laptop'ın alt kenarında ışık şeridi var, burada da RGB ışık desteği sürüyor. Yine tabii ki buranın aydınlatmasını da renk ve efektlerle yazılım üstünden değiştirebiliyorsunuz.
Klavye güzel görünüyor, ancak kullanımı için biraz alışma süreci şart. Zira tuşlar zemine oldukça yakın durumda ve aralarında neredeyse hiç boşluk bulunmuyor. Bu anlamda özellikle uzun soluklu yazı yazdığınız zamanlar için biraz antenman yapmanız şart. Ha, bu arada alanı daraltıyor gerçi ancak üzerinde bir numerik tuş takımının bulunması da tabii ki sevindirici oluyor.
Laptop'ın çevresine bakacak olursak, yine geniş bağlantı desteğinin bulunduğunu görüyoruz. USB 3.1 girişleri, Thunderbolt 3 bağlantısı, HDMI portu, Gigabit Ethernet noktası ve kulaklık ile kart okuyucularla beraber geniş bir bağlantı seçeneğiniz mevcut durumda. Ayrıca yeni kablosuz bağlantı standartı Wi-Fi 6 desteği yer alıyor ve Bluetooth 5.1 sunuluyor.
Monster Tulpar T5 V21.1.2 Ses Performansı
Ses tarafında da 2 adet 2 watt'lık hoparlör mevcut. Bu hoparlörler THX Spetial Audio desteği içeriyor ve bununla özellikle kulaklıkla oyun oynadığınızda iyi ses performansı vadediyor. Tabii ki konu oyun olduğunda, adım takibi yapmak önemli. Fakat kulaklık olmadan bu zor, zira laptop yük altında, yükselen fan sesiyle bir hayli gürültülü çalışıyor. Bu da mobil platformun bilinen en büyük handikaplarından biri oluyor kuşkusuz.
Sonuç
Sonuç olarak toparlayacak olursak, Monster Tulpar T5 V21.1.2, sahip olduğu özellikler çerçevesinde gayet başarılı bir laptop olurken, özellikle fiyat etiketiyle beraber pazarda şöyle bir araştırma yaptığınızda, kategorisi içinde fiyat/performans modeli olduğunu görebiliyorsunuz.
Monster Tulpar T5 V21.1.2 Fiyatı Ne Kadar?
12699 TL'lik bir fiyatı bulunuyor bu modelin. Elbette yine konfigüre etme seçeneğiniz var. Bu modelde ayrıca Windows 10 işletim sisteminin kurulu olarak geldiğini de söyleyelim.
Açıkçası biz hem işlemci hem grafik performansıyla, öte yandan SSD hızıyla sınıfı içinde gayet tatmin edici bulduk. 144Hz ekranı ve bahsettiğimiz diğer özellikleriyle önemli bir model. Bu ayarda iyi bir oyun notebook'u arıyor veya güçlü işlemciye sahip bir iş bilgisayarı istiyorsanız, açıkçası güzel seçenek olmuş bu model.
CHIP Online Notu: %90
+ İşlemci performansı
+ 144Hz ekran
+ Çift kanal 16 GB 2933 MHz bellek
+ Geniş bağlantı seçeneği
+ Disk performansı & ek M.2 slotu
+ Boyut ve ağırlık
- Mini DP 1.2 yok
- Kameranın yeri
- Klavyeye alışmak gerek
Monster Tulpar T5 V21.1.2 Alternatifleri Neler?
Monster Monster Tulpar T5 V21.1.2'nin konfigürasyonunu güncelleyebilirsiniz. Ayrıca bu fiyat sizin için yüksekse, Freedos'lu sürümü tercih edebilirsiniz.
Kimler Monster Tulpar T5 V21.1.2 Satın Almalı?
İyi bir oyun noteobook'u arayanlar veya iyi bir mobil iş platformu satın almayı düşünenler rahatlıkla değerlendirebilirler.
Monster Tulpar T5 V21.1.2 Teknik Özellikler
- İşletim Sistemi Windows 10
- İşlemci Intel Core i7-10875H 5.1 GHz
- Çekirdek 8
- Ekran 15.6 inç IPS Mat LED 144Hz (1920x1080)
- Bellek 16 GB (2x8 GB) 2933MHz DDR4
- SSD 512 GB Samsung PM981a M.2
- Grafik NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB GDDR6 192-Bit DX12 Refresh (2020 Sürümü)
- Ses 2x 2W Hoparlör THX Spatial Audio
- Bağlantılar USB 3.1 Gen 1 (2 adet), USB 3.1 Gen 2, Thunderbolt 3, HDMI, kart okuyucu, Gigabit Ethernet, BT 5.1, 802.11ax Wi-Fi 6
- Boyutlar 355 x 236 x 18.9 mm
- Ağırlık 1.7 kg.
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