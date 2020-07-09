İster İş Yap, İster Oyun Oyna! İşte Monster Tulpar T5 V21.1.2 İncelemesi!

Intel'in taze işlemcisi Core i7-10875H işlemci, RTX 2060 Refresh ekran kartı , 144 Hz ekran, 16 GB RAM, M.2 SSD ve 12 bin TL fiyat etiketiyle Monster Tulpar T5 V21.1.2 satın alınır mı? İşte cevabı, oyun performansı, özellikleri ve detaylı Monster Tulpar T5 V21.1.2 incelemesi!

09 Temmuz 2020 20:30

Ercan Uğurlu