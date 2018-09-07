İsveç hesabı artık rastgele olmayacak
İsveç'in Twitter hesabı, artık rastgele kişiler tarafından kontrol edilmeyecek!
İsveç artık rasgele İsveçlilerin resmi Twitter hesabını kontrol etmesine artık izin vermeyecek.
İsveç'in Küratörleri projesi Eylül sonunda sona erdiğinde, 365'den fazla kişi her biri bir hafta olmak üzere @sweden hesabını kontrol etmiş olacak. Hesap şu ana kadar 196.000 tweet gönderdi ve 146.000 takipçi topladı.
Hesabı denetleyenler – ülke içinde ve dışındaki İsveçli vatandaşlar – yasaları çiğnemedikleri, ticari bir markanın reklamını yapmadıkları veya bir güvenlik tehdidi gibi görünmedikleri sürece, istediklerini yazmakta büyük ölçüde özgürlerdi.
İlk idareci Jack Werner, eğlence aktiviteleri hakkında yaptığı açıklamalardan sonra, New York Times'ın 2012'de belirttiği üzere "Mastürbasyon Yapan İsveç" takma adını almıştı. Guardian'ın söylediğine göre, 2012 yılındaki bir başka idareci olan Sonja Abrahamsson da anti-Sami alt tonlarda bir soru sorarak tartışmaya neden oldu.
2017'de de idareci Max Karlsson, Trump'ın İsveç'te büyük bir güvenlik olayının gerçekleştiğini öne sürdüğü sırada Başkan Donald Trump'ı düzeltmeye karar vermişti:
"Hey Don, @Sweden konuşuyor! Umursaman çok güzel, gerçekten, ama heyecana düşmeyin. Gerçekler: Biz iyiyiz!"
Almanya'da yaşayan bir İsveçli olan Erik Hansson şu anda @sweden hesabını kontrol ediyor. Tercüman olarak çalışıyor ve düzenli olarak diller ve çeviri hakkında tweetler gönderiyor.
İsveç hesabı, 2012'de şu anda 339. haftasında olan İrlanda için benzer bir hesap için de ilham kaynağı oldu.
Curators of Sweden, İsveç'in "dış dünyanın İsveç'e duyduğu güven ve ilgiyi artırmaya" adına çalışan bir kamu kuruluşu olan İsveç Enstitüsü (Swedish Institute) tarafından yönetiliyor.
Levent Öztürk
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