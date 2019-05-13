IT Chapter Two'nun İlk Fragmanı Yayınlandı!
Stephen King'in efsanevi kitabından uyarlanan It'in ikinci filmi için ilk fragman geldi. Yapımın, tarihin en kanlı filmlerinden biri olması bekleniyor
- Barış Terun
It (O), Stephen King tarafından 15 Eylül 1986'da kağıda döküldü. Kitap inanılmaz bir başarı elde etti ve korku-gerilim türünde efsanevi bir başarı elde etti. Yapım, 1990 yılında iki bölümlük bir seriyle televizyona uyarlandı ve beyaz camın tarihinin en başarılı uyarlamalarından biri olarak kabul edildi. It'in TV serisinde Richard Thomas, John Ritter, Annette O'Toole, Harry Anderson, Dennis Christopher, Tim Reid ve Richard Masur gibi usta oyuncular yer alıyordu.
Stephen King'in söz konusu eseri, 2017'de sinemaya da uyarlandı. Beyaz perdede karşımıza çıkan It: Chapter One, 35 milyon dolarlık cüzi bütçesine rağmen 700 milyon dolardan fazla gişe hasılatı kazandı. Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer, Nicholas Hamilton, Jackson Robert Scott, Bill Denbrough ve Bill Skarsgard gibi isimler önemli rolleri üstlendi. Bu isimlerin çoğunun Stranger Things ve Castle Rock gibi dizilerde yer aldığını da vurgulamalıyız.
It 2'de çok daha ünlü bazı oyuncular yer alacak. X-Men serisinden tanıdığımız James McAvoy, Intersteller'dan tanıdığımız Jessica Chastain, Bill Hader, Jay Ryan, Isaiah Mustafa, James Ransone ve Andy Bean, ilk filmdeki çocuk karakterlerin gelecekteki hallerini canlandıracaklar.
İlk filmin 27 yıl sonrasında şekillenecek It: Chapter Two'nun yönetmenliğini Andy Muschietti üstlenecek. Andy Muschietti, ilk filmde de yönetmenlik rolü üstlenmiş ve eleştirmenlerden tam not almıştı. Yeni IT filmi, 6 Eylül 2019'da gösterime girecek.
IT: Chapter Two, baş rol oyuncularından Jessica Chastain'in açıklamalarına göre korku-gerilim türünün en kanlı yapımı olacak. İşte yayınlanan ilk fragman:
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