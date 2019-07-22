It: Chapter Two'ya Çok Büyük Övgüler!
Comic-Con'da fragmanı yayınlanan korku efsanesi It: Chapter Two, hayranlardan tam not alırken; beklenti düzeyini de zirveye taşıdı.
- Barış Terun
Korku-gerilim türünün duayen yazarı Stephen King, her kitabıyla yankı uyandırmayı başarıyor. It (O) eseri de istisna değil.Dünyanın açık ara en popüler korku-gerilimin yazarının bir uyarlaması daha sinemaya uyarlanıyor. It filminin muazzam başarısı üzerine; It: Chapter Two çekildi ve çekim her anlamıyla tamamlandı.
Yapımda; Jessica Chastain, Bill Hader, James McAvoy, Sophia Lillis, Jay Ryan, Jaeden Martell, Xavier Dolan, Owen Teague gibi birbirinden popüler ve bir o kadar ödüllü oyuncu yer alacak. It 2: Chapter Two'nun yönetmenliğini ise Andy Muschietti üstlenecek. Söz konusu ismi Mama serisinden tanıyoruz.
Filmin Comic-Con'da yapılan özel gösterimi, meraklı izleyicilerden tam not almakla kalmadı, heyecanı biraz daha arttırdı. Gösterimde 3 sahne sergilendi ve eleştirmenler, bu sahnelerden yola çıkarak, bizleri çok iyi bir filmin beklediğini söylüyor.
Korku serisi kültünün son eseri 2019 yılının Eylül ayında, dünya çapında gösterime girecek.
Filmle ilgili bazı detaylar paylaşmak istiyoruz. Daha doğrusu bu detaylar, Stephen King'in kitabından geliyor. Kitapta seri katil palyaço ve dünyanın hareket etmesini sağlayan "Kaplumbağa" karşı karşıya geliyor. Ne Pennywise ismiyle bilinen antik kötü Palyaço'nun, ne de dengeyi temsil eden Kaplumbağa'nın kaderlerini paylaşmayacağız (söz konusu eylemler kitapla doğrudan bağlantılı). Lakin 2019 yılının Eylül ayında, söz konusu mitoloji hakkındaki tüm gerçeklerle yüzleşeceğiz.
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