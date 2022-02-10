Itopya Ankara Mağazası Şubat Ayında Hizmete Açılıyor

Itopya IT ve Gaming teknoloji ürünlerin perakende satışını gerçekleştiren, yenilikçi mağazacılık anlayışı ve gelişmiş web mağazası özellikleriyle müşterilere teknolojik çözümlerini 3. mağaza konsepti ile genişletmeye devam ediyor.