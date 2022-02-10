Itopya Ankara Mağazası Şubat Ayında Hizmete Açılıyor

Itopya IT ve Gaming teknoloji ürünlerin perakende satışını gerçekleştiren, yenilikçi
mağazacılık anlayışı ve gelişmiş web mağazası özellikleriyle müşterilere teknolojik
çözümlerini 3. mağaza konsepti ile genişletmeye devam ediyor.
Müşterilerimize yaşattığımız deneyimleri geliştirmek, yenilikleri ve teknolojiyi daha
ulaşılabilir bir şekilde sunmak adına Türkiye 'nin başkenti Ankara'da 1.500m2 büyüklüğünde 3. Mağazamız, 2022 'nin ilk aylarında hizmete açılması planlanıyor.
MSI, ASUS, Gigabyte, Steelseries ve Razer gibi dünyanın en büyük ve önde gelen gaming
markalarının deneyimleme stantlarının bulunduğu, İstanbul Acıbadem ve Beylikdüzü
mağazalarından sonra, yeni mağazada da kullanıcı deneyimi ön planda olacak şekilde
markalara ait ürünlerin deneyimleme fırsatı bulunabilecek.
25 personelin istihdam edileceği mağazada, satış ekibinin yanı sıra, müşterilerimizin
dinlenmelerine imkân tanıyan kafetarya alanı ve satış sonrası oluşabilecek sorunlara daha hızlı ve yerinde çözüm sunabilmek adına satış sonrası hizmet ekibi de bulunuyor.
Türkiye'nin farklı şehirlerine yapmayı planladığımız yatırımlarımız ile hem müşterilerimize
daha yakın hizmet verebilmek hem de yatırım almamış %100 yerli sermayemizle 8 milyon TL'yi aşan yatırımı ile hem mağaza ağımızı genişletirken gittiğimiz bölgelere de yeni iş alanları sağlayarak bölgenin ekonomik yapısına da destek olma niyetindeyiz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın