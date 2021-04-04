İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, CIO Ödülleri'nde Zirvede

Kurumlarının teknoloji ve dijitalleşme ile daha çevik bir organizasyona dönüşümüne önderlik eden CIO'ların ödüllendirildiği organizasyonda, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin online eğitimdeki önderliği ve başarısı tescillendi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji CIO Ödülleri'nde Zirvede

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