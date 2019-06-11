iTunes, Windows için Sunulmaya Devam Edilecek
Üç parçaya ayrılan iTunes'un Windows sürümünün kaderi de belli oldu!
Apple, yeni macOS'un yeni sürümü macOS 10.5 Catalina'yı tanıtırken iTunes'un masaüstü sürümünü kapatma ve uygulamayı üçe ayırma planlarını da doğrulamıştı. Duyuruya göre uygulama, Music, TV ve Podcasts bölümlerine ayrılacaktı.
Bu bölünmenin yalnızca macOS için geçerli olduğu, Windows'taki iTunes'un aynı şekilde sunulmaya devam edileceği ortaya çıktı. Ars Technica'ya bir açıklama yapan Apple, uygulamanın Windows'ta parçalara ayrılmayacağını, işlevselliğinde de bir değişiklik olmayacağını söyledi. Ancak firmanın açıklamasına baktığımızda, iTunes'un Windows sürümünün alacağı destek seviyesinin belirsiz olduğunu görüyoruz. Hatta uygulamanın gelecekte güncelleme alıp almayacağı da belirsiz görünüyor.
iTunes yaklaşık bir yıl önce Microsoft Store'a eklenmiş, uygulama "ücretsiz" ve "en popüler" kategorilerinde en üst sıralara yükselmişti. Bu yüzden Apple'ın uygulamayı kaldırmaması daha doğru bir seçenek olabilir, özellikle Mac'i olmayan iPhone ve iPad kullanıcılarının olduğunu düşünürsek.
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