İyi Haber: İyileşen Koronavirüs Hasta Sayısı, Günlük Vaka Sayısını Geçti

Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kaybı sayıları, 24 Nisan tarihi itibarı ile güncellendi. Yeni rakamlara göre, günlük iyileşen hasta sayısı, günlük vaka sayısını geçti. Son 24 saatte yapılan 38.351 yeni testten 3.122'si pozitif sonuçlandı. Son 24 saatteki can kayıpları ise 109 kişi. Toplam can kaybı sayısı 2.600'a yükselirken, toplam vaka sayısı 104.912'ye ulaştı.