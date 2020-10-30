İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde son durum

AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir Seferihisar açıklarında yaşanan deprem başta İzmir olmak üzere Ege ve Marmara'da çok sayıda ilde hissedildi. Depremin ardından Ege Denizi'nde artçılar devam ediyor. AFAD'ın son açıklamasına göre 4 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı. İşte İzmir'deki depremde son durum