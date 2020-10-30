İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde son durum

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Deprem sonrası İzmir'de bazı bölgelerde toz bulutu havalandığı görüldü.
DEPREMDEN SON DAKİKA HABERLER
İLK BİLGİLERE GÖRE 4 ÖLÜ, 120 YARALI VAR
AFAD'ın depreme ilişkin açıklamasında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin yaralandığı duyuruldu. AFAD açıklaması şöyle:
30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında 13'ünün 4'ün üzerinde olmak üzere 33 artçı sarsıntı yaşanmıştır.
SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma olmak üzere 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 120 vatandaşımız yaralanmıştır.
Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir ve Aydın başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülmektedir.
Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiş; İstanbul, Afyon, Bursa, Sakarya Kütahya, Eskişehir, Çanakkale, Muğla ve Balıkesir, Manisa, Konya, Denizli, Uşak ve Isparta İl AFAD Müdürlükleri bölgeye sevk edilmiş, AFAD il ve birlik müdürlükleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Sakarya, Bursa ve Afyon'dan toplam 3 mobil koordinasyon tırı bölgeye yönlendirilmiştir.
UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 53 araç ve 189 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın illerinde toplam 115 sahada enerji ve 10 sahada ise servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır.
AFAD Başkanlığı tarafından, bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3.000.000 TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir.
Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.
VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE!
Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır.
Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır.
Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir.
- AFAD'dan trafik uyarısı geldi. AFAD'ın twitter hesabından paylaşılan mesajda "Profesyonel ekiplerin hızlı geçişi için yollar boş bırakılmalıdır. Gerekmedikçe özel araçlarınızla trafiğe çıkmayın" denildi.
- İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı çıkarıldı.
- İzmir'in Seferihisar ilçesinde depremin etkisiyle deniz seviyesi yükselmesi sonucu bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.
20'YE YAKIN BİNADA YIKIM VAR
- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 20'ye yakın yıkım ihbarı geldiğini söyledi. Enkazdan çıkarılanlar olduğunu belirten Soyer özellikle Bayraklı bölgesinde trafik nedeniyle ekiplerin zorlandığını aktardı.
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili olarak şunları söyledi: "Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında da vatandaşlarımız var. Afet Koordinasyon Merkezi valilik bünyesinde oluşturuldu. Tüm bakanlıklarımız, AFAD'ımız İzmir ve ilçelerine yönlendirilmiş durumda. Tüm ekiplerimizi seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını hızlı şekilde saracağız."
- Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile hemen İzmir'e geçiyoruz." dedi.
6 BİNANIN YIKILDIĞI HABERİ GELDİ
İçişleri Bakanı Soylu, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla'da binalarda ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir." açıklamasında bulundu.
İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
İzmir Valisi Köşker, "Bayraklı ve Bornova'da yıkıntı olduğuna dair ihbarlar geldi. Çeşitli ihbarlar geliyor. Bütün ekipler seferber oldu" dedi. İzmir Bayraklı'da çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldığı öğrenildi.
AA'nın haberine göre ise deprem sonrası, polis telsizinden de özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde bazı binaların hasar gördüğü yönünde anonslar geçti.
Kent genelindeki bazı binalarda oluşan çatlaklar nedeniyle bazı vatandaşlar binaları tahliye ediyor.
6 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre ilk depremin ardından artçılar devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin ardından, saat 15.01 itibarıyla büyüklükleri 4,1 ila 4,8 arasında değişen 6 artçı sarsıntı yaşandı.
Deprem İstanbul'da da hissedildi
İstanbul Valisi Yerlikaya, ''İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.'' dedi.
#DEPREM: Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip ediyoruz.October 30, 2020
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