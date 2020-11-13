Jabra Elite 85t ve yenilenen versiyonuyla Elite 75t serisi satışa sunuldu

Gerçek kablosuz kulaklık deneyimine getirdiği yeniliklerle öne çıkan Jabra, ödüllü gerçek kompakt kablosuz kulaklık portföyüne ANC (Active Noise Cancellation) özelliğini de ekledi. ANC özelliğiyle donatılan yeni Elite 85t ve yükseltilmiş Elite 75t serisi, şık tasarımdan veya kulak uyumundan da ödün vermiyor.
Elite 85t, gerçek kablosuz bir kulaklığın gürültü engelleme becerisinde sınırları zorluyor. Jabra'nın en gelişmiş ve güçlü ANC teknolojisi ile donatılan Elite 85t'de kulaklığın güzel görünen ve tüm gün kullanılmasını sağlayan özel tasarım ve boyut özellikleri de korunuyor.
Elite 75t serisinde yapılan güncellemeler, Sound+ uygulaması üzerinden yapılacak yazılım güncellemesiyle gerçekleşecek. Mevcut gerçek kablosuz ürün serisinde ANC sunan ilk şirket olan Jabra, pazardaki en geniş gerçek kablosuz ANC ürün serilerinden birini sunuyor. Kulaklıkların tamamı, Jabra'dan beklenen minyatürleştirme standartlarıyla üretiliyor.
Jabra Advanced ANC'li Elite 85t
Elite serisinin en yeni üyesi Jabra Elite 85t'de, Jabra'nın standart ANC'li ürünlerinin de ötesinde bir gürültü engelleme imkanı sunan Jabra Advanced ANC TM bulunuyor. Kulaklıklardaki iki çipset, güçlü ANC becerisinin yanı sıra ses işlemesini de olabilecek en iyi seviyeye çıkarıyor. Kullanıcıya özel ve sessiz bir alan yaratmak için Premium seviyede gürültü engelleme becerisi sunan en küçük kulaklıklar arasındaki Elite 85t, HearThrough özelliği ile etraftaki ortam seslerinin de duyulmasını sağlıyor. Her iki özellik de kullanıcı tarafından ayarlanabiliyor. Yarı açık tasarım ve çoklu ANC mikrofonları sayesinde doğal ses performansı öne çıkıyor ve (tıkanma/kapanma gibi) engeller daha fazla sınırlanıyor.
Günümüzde kullanıcılar arama yaparken daha fazla esnekliğe sahip olmak istiyor. Yeni Jabra Elite 85t kulaklıklar da kullanıcı ve karşı taraftaki kişi için 6 mikrofon teknolojisiyle (her kulaklıkta üç tane olmak üzere ikisi dışarıda ve biri de içeride) üstün bir arama kalitesi sunuyor. Kulaklığın üstünde her yerden iyi bir telefon görüşmesi yapılmasını sağlayan iyileştirilmiş ses engelleme özelliği bulunuyor. İyileştirilmiş gürültü engelleme için tüm frekanslardaki sesleri filtreleyen kulaklığın içindeki ve dışındaki mikrofonlar da Jabra Advanced ANCTM'nin kullanılmasını sağlıyor. Jabra Advanced ANC'nin esnekliği, tam ANC'den tam HearThrough'ya kadar tüm aralıklarda ayarlanabilmesiyle sadece aç/kapat işlevinden çok daha fazlasını sunuyor. Jabra Elite 85t, bu yönleriyle kullanıcının kulaklık deneyimini yaşarken etrafında olanlara da hakim olmasını sağlıyor.
Yarı açık tasarım
12mm hoparlörler, Jabra Elite 85t'nin güçlü bas tonları ve ses üretmesini sağlıyor. Bununla birlikte yarı açık tasarımı sayesinde kulak konforundan da ödün vermiyor. Jabra, kulak jellerini oval şekilde tasarlayarak kulaklığın kulağı daha iyi kapamasını sağladı. Elite 85t'nin gövdesi, kulağın derinine inmeyerek kullanıcıya daha konforlu bir deneyim sunarken, kulaklığın da kulağa son derece güvenli bir şekilde uymasını sağlıyor.
Elite 85t, ANC açıkken 5,5 saate varan dinleme süresi sunuyor. Şarj kutusu ANC açıkken 25 saate, ANC kapalıyken 31 saate varan batarya ömrü sağlıyor. Cihaz, kablosuz şarj için Qi sertifikasına sahip ve aynı zamanda tüm Qi sertifikalı şarj aletleriyle de uyumlu.
Jabra CEO'su René Svendsen-Tune, konuyla ilgili şunları söylüyor: "Jabra olarak ürünlerimizi belli bir amaçla üretiyoruz ve ANC'ye de aynı önemi göstermekten mutluluk duyuyoruz. Bugün kullanıcılar büyük şeyleri küçük yapılarda bekliyor. Bu yüzden çok kompakt ve şık bir tasarımda sınıfının en iyi ANC'sini sunmaktan mutluluk duyuyoruz. ANC yolculuğunu bizimle yürüyen kullanıcılarımızın mevcut Elite 75t ürünlerine ücretsiz güncelleme sunmaktan da mutluluk duyuyoruz. Bu sayede bu kablosuz yazılım güncellemesini sunan ilk küresel marka olma yolunda ilerliyoruz. Bizim için ANC'nin açılımı 'Asla Taviz Verme' (Accept No Compromise)!"
Standart ANC'ye sahip Elite 75t
ANC ile donatılan ödüllü 75t, hem aktif hem de aktif olmayan kulaklık haline geliyor. Jabra'nın standart ANC çözümünün eklenmesiyle kullanıcılar yüksek ses kaliteli aramaların, seslerin ve kulak uyumunun aynısını müzik ve medya oynatırken de deneyimleyebiliyor. Bu ücretsiz güncelleme, Jabra'nın Qualcomm teknolojisi üzerindeki mühendisliği sayesinde kullanıcılara sunuluyor. Elite 75t'de halihazırda bulunan üstün dijital ses işlemcisinden ve öncü ANC bilgi birikiminden faydalanan Jabra, ANC'yi mevcut ürün serilerinde de kullanıma sunabiliyor.
Jabra Elite 75t serisi, Ekim 2020'den itibaren standart ANC ile birlikte satın alınabilecek. Halihazırda Elite 75t ürününe sahip olan veya satın almaya hazırlanan kullanıcılar, Jabra'nın düşük frekanslarda gürültüyü engelleyen standart ANC'sini deneyimleyebilecek.
ANC'nin yer aldığı modellerde IP55/IP57 derece dayanıklılık ve iki yıllık garanti devam ediyor. ANC açıkken tek bir şarjda 5,5 saatlik (şarj kutusuyla birlikte toplam 24 saat) batarya ömrü sunan cihaz, ANC kapalıyken 7,5 saatlik ve toplamda 28 saatlik batarya ömrü sunuyor. Standart ANC'nin eklenmesine rağmen kulaklıkların maliyetinde herhangi bir artış olmuyor.
Fiyatlandırma ve Erişilebilirlik
Liste fiyatı 1,849TL olan Jabra Elite 85t, Aralık 2020'den itibaren satışa çıkacak. Titanyum/Siyah renkle 2020'nin ilk çeyreğinde satışa çıkan kulaklığın Altın/Bej, Bakır/Siyah, Siyah ve Gri renk seçenekleri satışta olacak. Jabra Elite 75t 1,499TL, Jabra Elite Active 75t ise 1,699TL önerilen satış fiyatıyla piyasaya sunuluyor.
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