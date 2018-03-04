Jaguar I-PACE Fiyatı Sonunda Belli Oldu
Jaguar, elektrikli aracı I-PACE crossover SUV için ön sipariş almaya başladı. Böylece aracın fiyatı da ortaya çıkmış oldu!
- Levent Öztürk
Jaguar, ilk açıklamadan uzun bir süre sonra, elektrikli SUV'u I-PACE crossover SUV için ön sipariş alımına başladı. Birleşik Krallık için başlangıç fiyatı 63.495 Euro olarak belirlenmiş durumda.
Lüks otomobil üreticisinin söylediğine göre araç, 0-80% şarja kamusal 50kW DC şarj noktalarında 85 dakikada ulaşacak. Yarım saatlik şarj işlemi de 130 kilometrelik menzil sağlayacak. Aracın toplam menzili ise 480km olarak belirtiliyor. Bataryalar için sekiz yıl / 160.000km garanti bulunurken aracın geri kalanı için üç yıllık garanti söz konusu.
Ayrıca araç Amazon'un Alexa ses platformu ile de çalışacak. Aracınızı sesinizle yanınıza çağıramasanız da kapıların kilitli olup olmadığını ya da şarj durumunu sorabileceksiniz. Ayrıca benzeri Tesla modeli gibi I-PACE de sürüş deneyiminizi kişiselleştirmek için AI kullanacak...
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