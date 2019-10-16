Jaguar'dan Yeni "Siber-Güvenlik" Hamlesi!
Jaguar Land Rover, artık üretilecek tüm markaların tüm modellerinde bir "hamle değişikliği" olması gerektiğini düşünüyor!
- Levent Öztürk
BlackBerry Dünya Turu etkinliğinde konuşan Jaguar Land Rovar (JLR) CEO'su Sir Ralf D Speth, artık yeni araçların nasıl üretildikleri konusunda bir "hamle değişikliğinin" vakti geldiğini söyledi. Bu hamle, gelecekteki tüm araçlarda siber-güvenlik önlemlerinin kurulu olması...
CEO'nun konuşmasının bir kısmı söyleydi: "Geleceğin yollarında siber olarak güvenli bir aracınız yoksa güvenli bir aracınız yok demektir. Fiziksel bir nesnenin dijital kontrolünün güvenilir, güvenli ve emniyetli olduğu bir dünya kurmamız gerekiyor."
Speth, BlackBerry CEO'su John Chen'in açılış konuşmasının ardından konuştu ve yeni Land Cruiser gibi araçlarda QNX platformunu kullanmak için Kanadalı dev ile yaptığı ortaklığı referans gösterdi. İki firmanın "yeni nesil güvenli, emniyetli ve akıllı araçları" üretmek için beraber çalıştıklarını belirten Speth, akıllı araçların yaşlanan küresel nüfus gibi gelecekteki sosyal problemleri çözmeye yardımcı olabileceğini söyledi.
Siber güvenliğin günümüzün en büyük zorluklarından biri olduğunu söyleyen yönetici, siber güvenliğin kullanıcı deneyimini geliştirmek, mahremiyeti korumak ve daha güvenli, daha emniyetli bir ortam yaratma fırsatı olduğunu belirtti.
Speth, son olarak Jaguar LR'nin "istikamet sıfır" hedefinin taslağını anlattı. Bu hedef, gelecekteki araçlar için sıfır emisyon, sıfır kaza ve sıfır trafik sıkışıklığı...
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