Jailbreak'i Özleyenleri Ümitlendirecek Haber
iPhone'unu uzun süredir jailbreak'leyemyenler: Çözümünüz yakında gelebilir; hem de Google'dan!
iOS'un kapalı yapısı, cihaz üzerinde yapabilecekleriniz konusunda Apple'a tam kontrol sağlıyor. Bunu aşmak ve iPhone'u derinlemesine kişiselleştirmek için başvurulan jailbreak, yıllardır oldukça kolay bir işti. Ancak basit bir jailbreak'in yayınladığına bir süredir şahit olmuyoruz.
Bir Google araştırmacısından gelen duyuru ise ölmek üzere olan jailbreak topluluğunu canlandırabilir. Google araştırmacısı Ian Beer geçen hafta paylaştığı bir tweet'te jailbreak kitlesi için önemli olabilecek bir mesaj verdi. Beer, iOS 10'dan bu yana ilk herkese açık jailbreak'i oluşturmaya yarayacak güvenlik açığını yayınlayacağının ipucunu veriyor.
Jailbreak'in popülerliğini kaybetmesinin nedenlerinden biri, firmaların güvenlik açığı bulanlara büyük ödüller vermesi. Dolayısıyla bu alanda güvenlik araştırmacıları için ciddi bir iş alanı oluşmuş durumda. Bulduğunuz bir güvenlik açığını Apple'a bildirerek çuvalla para kazanmanız mümkün, ancak Google'ın böyle bir paraya ihtiyacı yok.
Beer, Google'ın Project Zero programı kapsamında iOS'u araştırıyor. Project Zero, açıkları bulup firmalara bu açıkları onarmaları için 90 gün süre tanıyor. Eğer Beer'in söyledikleri bu programın kapsamındaysa ve Apple'a süre tanınmışsa, gelecek iOS güncellemesini yüklememeniz halinde Nintendo ROM'larını ve özel skin'leri çalıştırmanız yakında mümkün olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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