James Bond İçin Irkçılık İddiası!
Sinema tarihinin efsanevi serisi James Bond için, ünlü oyuncudan ırkçılık suçlaması geldi!
- Barış Terun
Kurgusal İngiliz casusu James Bond, 1962 yılından beri sinemaya uyarlanıyor. Sean Connery'den sonra David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig, James Bond rolünü üstlendiler. Her filminde sıra dışı gişe hasılatı elde eden James Bond, Mission impossible gibi yapımlara da ilham kaynağı oldu.
Lakin James Bond'un yapımcılarının son eylemleri tepki çekiyor. Yapımcı stüdyo yeni filmi için Thor, Avengers, Pacific Rim, Kara Kule, Star Trek gibi kült filmlerden tanıdığımız Idris Elba ile anlaşmıştı. Ne hikmetse bu anlaşma rafa kalktı ve Daniel Craig'in bir kez daha James Bond rolünü üstlenmesine karar verildi.
Idris Elba yaptığı açıklamada, "James Bond, karakter özellikleri itibariyle insanları tepeden gören, karizmatik, ikonik, dahi ve bir açıdan narsist bir karakter. Bu karakter için yapımcı stüdyodan bir teklif geldiğinde çok mutlu oldum ve söz konusu anlaşmayı kabul ettim. Maalesef bu teklif sadece sözlüydü. Siyahi bir James Bond'a çok az kişi sıcak baktı. Bu teklif şimdilik geri çekildi. Ten rengim sıkıntı yarattı. Sanırım James Bond, Daniel Crag ile devam edecek." ifadelerini kullandı.
Elba'nın açıklamaları gerçeği ne derece yansıtıyor; tartışılır. Ama ırkçılık suçlamasının oldukça ağır bir suçlama olduğu bir gerçek. Sonuçta Daniel Crag yeni James Bond filminde yine baş rolü üstleniyor. Irkçılık yapılıp yapılmadığını ise, okuyucuların görüşüne bırakıyoruz.
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