James Damore Davası, Google'ı Korkutmuyor
Google CEO'su Sundar Pichai, son günlerde önemli tartışmalara konu olan "James Damore" davası hakkında çok net sözler söyledi...
MSNBC ve Recode'a göre Google CEO'su Sundar Pichai, şirketten kovulmasının ardından "beyaz muhafazakar erkeklere karşı ayrımcılık yapılması" iddiasıyla dava açan eski çalışanları James Damore'un davasından pek de korkmuş görünmüyor. Hatta CNBC'ye göre Pichai, Damore'un işten çıkarılmasının arkasında politik bir motivasyon olmadığını ve bundan pişman olmadığını açık açık dile getiriyor.
Pichai konuyla ilgili şunları söyledi: "İnsanların, bu kararın arkasında politik bir duruş olduğunu düşünmesine üzüldüm. Şirketimizin her görüşten insanı kabul eden bir ortam sunması, Google'da çalışan kadınlar ve diğer herkes için önemli bir konu." YouTube CEO'su Susan Wojcicki de bu kararı desteklediğini açıkladı.
Google'ın Damore davası ile çok zorlanmayacağı düşünülüyor. Amerika'nın bir çok eyaletinde işverenlerin çalışanları üzerinde politik görüşleri yüzünden ayrımcılık yapması yasak. Damore'a göre Google "kadınların bazı iş alanları için biyolojik olarak daha uyumlu" olduğuna inanıyor. Damore'un açtığı dava direkt olarak "düşmanca iş ortamı" konusu altında yer alıyor.
Damore'un, sosyal adalet adı altında kadın ve azınlık gruplara ekstra olanaklar tanınmasından rahatsız olan "alt-right" (alternatif sağ) siyasi görüşüne sahip olduğu söyleniyor. Ancak bu iddianın tek savunucusu Damore değil, Google ve YouTube'un "sahte haber" ve "uygunsuz video" başlıkları altında karşı düşüncelere ait haber siteleri ve YouTube kanallarını engellediği ve Adsense'ten para kazanmalarını durdurduğu iddia ediliyor. Eğer tüm bunlar doğruysa, bu mahkeme bir davalar zincirinin ilk halkası olabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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