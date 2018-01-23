James Damore Davası, Google'ı Korkutmuyor

Google CEO'su Sundar Pichai, son günlerde önemli tartışmalara konu olan "James Damore" davası hakkında çok net sözler söyledi...

Sundar Pichai, James Damore'u Kovduğuna Memnun

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