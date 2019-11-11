James Dean, Ölümünden 64 Yıl Sonra Filmde Oynayacak!

21. yüzyılda ölüm bile aktörlerin filmlerde rol almalarını durduramıyor. 1955 yılında aramızdan ayrılan James Dean, Vietnam Savaşı döneminde askeri köpekler hakkında bir film olan Finding Jack (Jack'i Bulmak) adlı filmde rol alması için seçildi. Anton Ernst ve Tati Golykh ikilisinin yayımcılığını üstlendiği film, Gareth Crocker'ın aynı isimdeki kitabının beyaz perde için uyarlaması olacak.
Dean, Rogan adlı bir karakter ile ikinci baş rolü üstlenecek. Ernst'in Çarşamba günü Hollywood Reporter'a söylediğine göre oldukça karmaşık karakter bölümleri olan Rogan için mükemmel karakteri uzun süre aradılar ve aylar süren arayışın ardından James Dean'e karar verdiler. James Dean'in filmde oynatılması için ailesinden izin alındı. Ayrıca Ernst'in söylediğine göre efsanevi sinema yıldızının mirasının korunması için ellerinden geleni yapacaklar ve Dean'in ailesi de bu kararı destekliyor.
Dean'in karakteri, aktörün kayıtları ve fotoğrafları kullanılarak CGI ile yaratılacak ve başka bir aktör tarafından seslendirilecek.
Film için ön-yapım süreci 17 Kasım tarihinde başlıyor ve Dünya genelinde yayımı için bir sonraki yılın Gaziler Günü hedefleniyor.
Tabii ki bu kararın bir diğer önemli etkisi de, aramızdan ayrılmış diğer aktörlerin de filmlerde yer almaları olabilir. Ancak herkes bu kararın iyi yönde bir karar olduğundan emin değil. Aralarında Chris Evans, Shannon Woodward ve Robin Williams'ın kızı Zelda Williams gibi isimlerin de bulunduğu sanat dünyasındaki pek çok isim, bu kararın kötü olduğunu ve aktörleri onurlandırmaktansa, sanat dünyasına zarar verdiği yönündeki görüşlerini paylaştılar.
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