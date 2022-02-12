James Webb Uzay Teleskobu, Yakaladığı İlk Görüntüyü Dünya'ya Gönderdi!

James Webb Uzay Teleskobu, nihai konumuna ulaştıktan sonta yakaladığı ilk yıldız görüntüsünü Dünya'ya gönderdi. Bu görüntü, teleskobun kusursuz bir şekilde çalışmaya başladığını göstermesi açısından oldukça önemli...

James Webb'den ilk kare Dünya'ya ulaştı!

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