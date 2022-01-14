Japon Devi Panasonic, 4 Gün İş - 3 Gün Tatil Sistemi İçin Düğmeye Bastı!

Japon devi Panasonic, çalışanlarına dört günlük bir çalışma haftası seçeneği sunarak, ek iş, gönüllülük projeleri veya sadece rahatlamak için daha fazla zaman vermeye hazırlanıyor. Bloomberg'in söylediğine göre şirket, çalışanların üretkenliğini ve mutluluğunu artırma umuduyla esnek çalışma koşulları sunan, şimdilik sayıları az olan ama her geçen gün artan şirketler listesine katılıyor.
Panasonic CEO'su Yuki Kusumi yatırımcılarla yaptığı telefon görüşmesinde, "Bizim sorumluluğumuz, çeşitliliğe değer veren insan sermayemiz için çalışma tarzı ve yaşam tarzı arasında ideal bir denge kurmaktır" dedi.
Japonya milletvekilleri, Japon çalışanlar üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla bir süredir dört günlük çalışma haftası planlarını tartışıyorlar. Haziran 2021'de hükümet, yıllık ekonomik planlarında çalışanlar üzerindeki baskıları azaltmayı tartışmıştı.
Covid-19 salgını, birçok çalışanın, özellikle de ofise gitmek zorunda kalanların hissettiği stresi daha da şiddetlendirdi. Bir araştırmaya göre, Japon şirketlerinin sadece %8'i 2020 yılında haftada iki veya daha fazla garantili izin günü sunmaktaydı.
Dört günlük bir çalışma haftası, özellikle Fransa'da, siyasi solun uzun süredir istediği bir şey ve daha fazla boş zaman, daha uzun bir hafta sonu gibi çalışanlara sağladığı faydaları bariz bir şekilde görülebiliyor.
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