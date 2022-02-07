Japon Devinden şaşırtan Haber: Toshiba, İkiye Ayrılıyor!

İkonik Japon devi Toshiba, uzun bir süredir iç konuları hakkında tartışmalar yaşıyordu. Şirketin içinde farklı seslerin çıkması, Toshiba'yı sonunda ayrılığa iterken, yaşanan ayrılık sonrası Toshiba 2 bağımsız şirket halini alacak.
Toshiba, varılan karar sonrası, altyapı hizmeti ve cihaz bölümlerini 2 farklı şirket altında toplamaya karar verdi. Her ikisi de halka açık bağımsız şirketten oluşacakken, altyapı hizmetinden sorumlu olacak şirkette enerji, ulaşım, pil ve diğer alanlar kapsanacak, yarı iletken ve depolama ürünleri ise cihaz özelinde sorumluluk alacak şirkete devredilecek.
Toshiba CEO'su Satoshi Tsunakawa vardıkları kararı şu sözlerle duyurdu: "Önemli paydaşlarla kurduğumuz ilişkiler ve analizleri tamamladıktan sonra, Toshiba'yı 2 bağımsız şirkete ayırmanın ve bazı temel olmayan varlıkları elden çıkarmanın, şirketimizin ve hissedarlarının, müşterilerinin, iş ortaklarının ve çalışanlarının uzun vadeli çıkarları için en iyisi olacağına karar verdik."
Toshiba'nın şirketi bölme isteği yeni bir şey değil. Uzun bir süredir üzerine konuşulan bu konu, daha önce Toshiba'nın 3'e ayrılacağı yönünde olgunlaşmıştı. Altyapı, teknolojik cihazlar ve bellek çipleri şeklinde ayrılma düşüncesinde olan Toshiba, şimdi ise şirketleri 2'ye düşürerek daha iyi bir sonuca vardığını düşünüyor.
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