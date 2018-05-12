Japon Devlerinden Yeni Batarya Atağı
4 büyük Japon devi, yeni katı hal batarya teknolojisi için güçlerini birleştirdi!
Japonya'nın dört büyük firması Toyota, Nissan, Honda ve Panasonic, solid-state (katı hal) batarya geliştirmek için yeni bir araştırma ve geliştirme programı ortaklığına imza attı. Nikkei Asian Review'in söylediğine göre "The Consortium for Lithium Ion Battery Technology and Evaluation Center" – veya kısaca "Libtec" – Japonya'nın Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Bakanlığı'ndan 14 milyon dolarlık bir destek bütçesi alıyor.
Katı hal batarya teknolojisi, elektrikli araba gelişimi söz konusu olduğunda bir sonraki büyük adım olarak görülüyor. Bu tür bataryalar, günümüzdeki lityum-iyon hücrelerine göre çok daha yüksek enerji yoğunluğu sunabilen ve daha soğuk çalışan katı elektrolitler kullanıyor. Ayrıca bu bataryaların ölçekli üretiminin daha ucuza mal olacağı ve günümüz bataryalarından daha güvenli olacakları tahmin ediliyor.
Libtec'in nihai hedefi, tek şarj ile 800km gidebilen bir batarya teknolojisini 2030 yılına kadar ortak bir şekilde geliştirmek olarak tanımlanıyor. Daha kısa süreli hedef ise 550km menzile sahip bir paket üretmek. Bu kısa hedef bile günümüzdeki çoğu EV'nin çok üstünde yer alıyor ve yaklaşık olarak, pahalı, ağır ve devasa olan Tesla'nın Model S 100D'si ile aynı kapasiteye denk geliyor...
Levent Öztürk
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