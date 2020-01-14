Japonlar, Tuvalet Kağıdından Kimlik Tespiti Yaptı!

Japon bilim insanları, tuvalet kağıdının dönüş hızından tuvalette kimin olduğunu bulmanın bir yolunu bulmuş durumda. Bu da yerleştirilecek bir kamera veya tuvalet girişinde yapılacak bir kimlik kontrolünün getireceği mahremiyet sorunlarının önüne geçmek anlamına geliyor. Araştırma, Japonya'nın Kobe Üniversitesi'nde yer alan Tsukamoto Terada Laboratuvarı'nda gerçekleştirildi.
Araştırmacıların makalelerinde belirtilene göre bu veri, oldukça kişisel. Bu yüzden de bir tuvalet kağıdı rulosunun içerisinde TSND121 Bluetooth jiroskop yerleştirdiler ve böylelikle tuvaletin yanında durmalarına da gerek kalmadı.
Yazdıklarına göre sistem şöyle işliyor: "Kullanılan kağıt uzunluğu ve en yüksek dönüş hızı gibi veriler toplanıyor. Sonra da sistem, bu verileri kullanıcılar adına kaydediyor." Söylenene göre toplanan her bir veri benzersiz oluyor.
Belirtilene göre bir kullanıcının kullandığı tuvalet kağıdı miktarı arttıkça tanımlama doğruluğu da artıyor. Araştırmacıların söylediğine göre "pratik bir ortamda" beş kullanıcılık bir grup için ortalama doğruluk %69.2 idi. Laboratuvar ortamında alışkanlığı ruloyu dört kere çekmek olan bir kişi %92.5 oranı ile doğru tanımlanabildi.
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