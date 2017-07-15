Japonya, Kuantum Uzay Yarışına Katılıyor
SOCRATES adlı mikro-uydu, yer ile uzay arasında kuantum dolanması oluşturacak.
Japonya, SOCRATES adlı yeni uydusu ile uzay ve yer arasında kuantum bağlantısı kuracak ülkeler arasına katılıyor. Japon Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü (NICT) yaptığı açıklamada kuantum anahtarı dağıtımı testi (QKD) ile SOTA kuantum iletişim vericisinin yapabildiklerini tanıttı
SOTA, fotonları polarize ederek onlara sıfır ve bir verilerini yüklüyor, ardından onları 10 Mbps hızında Koganei'deki NICT optik yer istasyonunda iletiyor.
Dünya'da bulunan alıcı istasyon ise uzaydan gelen dalgaların sadece onda birini almayı başardı. Bir metre çapıdaki bir teleskop bu dalgaları aldı ve kuantum alıcıdan geçirdi. Yeryüzündeki teknoloji ise senkronizasyonu sağladı ve yer ile uydu arasındaki polarisazyon referansını eşleştirdi.
Kauntum anahtar dağıtımı nispeten düşük bir bant genişliği sunsa da, iki parti arasında güvenli anahtar değiş tokuşu sağlıyor ve ardından kurulan bağlantının şifresini çok daha güvenli hale getiriyor.
Üçüncü parti bir müdahele ve engelleme girşimi kuantum bağlantısını kesiyor ve anahtarları yok ediyor.
SOCRATES uydusu (Space Optical Communications Research Advanced Technology Satellite) 17.8cm x 11.4 cm x 26.8 cm ebatları ve 6 kg ağırlığı ile mikrouydu klasmanına giriyor ve 600 km'lik yörüngede bulunuyor.
Geçtiğimiz yıl Çin kendi geliştirdiği Micius adlı QKD-gösterici uydusunu fırlatmış ve geçtiğimiz Haziran ayında ise başarılı şekilde kuantum bağlantısı kurmayı başarmıştı.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın