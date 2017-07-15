Japonya, Kuantum Uzay Yarışına Katılıyor

SOCRATES adlı mikro-uydu, yer ile uzay arasında kuantum dolanması oluşturacak.

Japonya, Kuantum Uzay Yarışına Katılıyor

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