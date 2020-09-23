Japonya, Muhtemel Bir UFO Karşılaşmasına Hazır Olmak İçin Kolları Sıvadı

Japonya Savunma Bakanlığı, günün birinde UFO'lar ile karşı karşıya kalınırsa, bu duruma hazırlıksız yakalanmak istemiyor.

  • Levent Öztürk
Japonya, UFO'lar için hazırlanıyor

Görünene göre Japonya, UFO karşılaşmalarını ciddiye almaya başlıyor. Japon haber ajansı Kyodo News'in söylediğine göre Savunma Bakanı Taro Kono, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada Japon askeri kuvvetlerinin tanımlanamayan uçan cisimler, yani UFO'lar ile karşılaşmaları durumunda ne yapacakları hakkında yeni protokolleri açıkladı. Kono, Japonya'nın hava sahasını korumakla yükümlü olan personelin bu tür bir olayla karşılaştıklarında olayı belgelemelerini ve mümkünse kameraya kaydetmelerini istedi.

Bu hafta yapılan duyuru, Japonya'nın UFO'ları raporlamak için resmi bir programa doğru yöneldiğini öneren son zamanlardaki kararların ardından geliyor. Kono, bu yıl Nisan ayında ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile buluşmuştu ve UFO konusu da (teknik olarak Tanımlanamayan Havasal Olaylar, UAP -  Unidentified Aerial Phenomena) görüşmede yer almaktaydı. Her ne kadar Japonya'nın Savunma Bakanlığı'nın bilinen bir UFO karşılaşması olmasa da, bu durumda ne yapılması gerektiğine yönelik prosedürün hazır olması amaçlanıyor

"Dürüst olmak gerekirse, ben gerçekten UFO'lara inanmıyorum" diyen bakan, ABD tarafının yaptığı analizleri ve o tarafta açıklanan UFO karşılaşmalarını incelemek istediklerini söyledi. Japon kuvvetlerinin böyle bir olayla daha önce karşılaşmadığının altını bir kez daha çizen bakan, böyle bir olay yaşandığında yapılması gerekenler için hazırlıklı olmanın önemli olduğunu belirtti. Ancak henüz prosedürün detayları hakkında pek bir bilgi verilmiş değil.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Bu dizi çok konuşulacak!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Gözler Atiye 3. sezona çevrildi
24 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda TV, telefon ve akıllık bileklik sürprizi
Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Turksat 5A'yı uzaya gönderecek
17 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda Samsung TV, Canon yazıcı ve akıllı bileklik fırsatı
Günün En çok Okunanları
Dünya'dan En Uzaktaki İnsan Yapımı Nesne. İşte Voyager 1
İnceleme: Battletoads 2020
Apple'ın Adını Kullanarak İşte Böyle Kandırıyorlar!
'X The End Time' filminin oyuncuları Türkiye'ye geliyor
Qualcomm'dan Yeni Snapdragon: Snapdragon 750G 5G Tanıtıldı

 

 