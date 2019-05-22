Japonya'da Telefon Numaraları Tükenmek Üzere
Teknoloji devi bir ülke de olsanız, telefon numaralarının bir gün bitmeyeceğinin bir garantisi yok. İşte bunun kanıtı!
- Doğan Kürşat Aktaş
Yıl 2019, ve 11 basamaklı telefon numaralarımızın tükendiği noktaya gelmeye başlıyoruz. Japonya, ülkede 2022 yılına kadar 11 basamaklı telefon numaralarının tükeneceği endişelerine yanıt olarak 2021 yılına kadar 10 milyar adet 14 basamaklı telefon numarası yayınlamayı planlıyor. The Japan Times gazetesine göre, Nesnelerin İnterneti cihazlarının ülkedeki hızlı yükselişi, Japonya'da her bir IoT cihazı kendi telefon numarasını gerektirmesi nedeniyle ulusun bu amaçla kullandığı 11 haneli telefon numaralarını neredeyse tüketti. Üstelik, Japonya'da 2020'de 5G'nin piyasaya sürülmesi ile mevcut telefon numaralarının daha da fazla kullanılması bekleniyor.
Japonya'nın 14 basamaklı telefon numaralarını kullanması önerisi ülkenin üç büyük cep telefonu operatörü olan NTT Docomo Inc., KDDI Corp. ve SoftBank Corp. tarafından kabul edildi: Şu anda, "090", "" 080 "ile başlayan 11 haneli numaralar ve "070" Japonya'daki cep telefonları için kullanılıyor. 2017 yılında ülkenin neredeyse yarısının talep ettiği IoT cihazları için 80 milyon 11 haneli "020" numarası kullandı.
Japonya muhtemelen daha fazla cihaz için daha fazla numaraya ihtiyaç duyma sorunuyla karşı karşıya kalan tek ülke olmayacak. Geçtiğimiz yıl, dünyadaki IoT cihazlarının sayısı cep telefonu sayısını aşmıştı. 2008'den bu yana Dünya'da insanlara kıyasla internete bağlı daha fazla cihaz var ve 2020 yılına kadar dünya çapında 50 milyar adet internete bağlı cihaz olacağı öngörülüyor.
10 ve 11 basamaklı numaralar, 90'lı yılların sonlarından bu yana Kuzey Amerika'da internet ve cep telefonlarının ortaya çıkmasıyla norm haline gelmişti. 2001'de New York Times, sadece komşularını çevirmek için dahi alan koduna ihtiyaç duyan New York'lular nedeniyle Amerika'da "numara tükenmesi " riski ile karşı karşıya kalındığını öne sürmüştü. Ancak Z-jenerasyonu ve milenyum çocukları için Instagram ve Facebook Messenger kullanıcı isimlerinin telefon numaralarının büyük ölçüde yerini aldıkları göz önüne alındığında, en azından şimdilik cep numaraları ile ilgili bir sorunun bizleri beklemiyor olduğunu söylemek mümkün.
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