Japonya'dan "Huawei Önlemi"
Japonya, ABD'nin Huawei yasağını bir adım daha ileri taşıyarak çok konuşulacak bazı kararlar aldığını açıkladı!
- Doğan Kürşat Aktaş
ABD ile Çin arasında devam eden soğuk savaş olanca hızıyla devam ederken ABD başkanı Trump, müttefik ülkelerini uyararak Huawei gibi Çinli firmaların kritik sektörlerde kullandıkları teknolojiyi benimsemelerinin söz konusu ülkeler için sakıncalı olduğunu öne sürüyor. Japonya ise ABD hükumetinin bu tavsiyesini ciddiye alıyor gibi görünüyor. Ülke, yaptığı açıklamada teknoloji ve iletişim endüstrisindeki yabancı yatırımların teftişlerini artıracağını duyurdu. Ama bu uygulama sadece Çin'i değil, Japonya'da yatırım yapan veya yapmak isteyen tüm yabancı ülkeleri kapsıyor.
Reuters'ın raporuna göre, bu uygulama Ağustos'ta yürürlüğe girecek ve Japon bilgi ve iletişim endüstrilerinin yirmi ayrı sektöründeki yabancı yatırımları kapsayacak. Ek olarak, Japon firmalarının bu sektörlerdeki yabancı mülkiyeti de kısıtlanacak. Başka bir deyişle, yerel şirketlerin yabancılara satışı ya da hisse dağıtımı sıkı bir kontrol altına alınacak. Rapor, ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe arasında ticaret ve diğer konular hakkında devam eden görüşmelerin ardından geldi.
Mevcut yasaya göre, bir Japon firmasında uçak, nükleer ve silah üretimi gibi kritik endüstrilerde% 10 veya daha fazla hisse almayı planlayan yabancı yatırımcıların Japon hükumetine bu satın alımları hakkında rapor vermeleri gerekiyor. Kural değişikliği ile birlikte BT, yarı iletken ve telekom sektörleri de bu listeye eklenecek.
Japonya'nın maliye, ticaret ve iletişim bakanlıkları yeni kuralla ilgili ortak bir açıklama yaptı: "Son yıllarda siber güvenliğin sağlanmasının artan önemine dayanarak, Japonya'nın ulusal güvenliğini ciddi şekilde etkileyebilecek bir durumu uygun şekilde önleme açısından entegre devre üretimi dahil olmak üzere gerekli adımları atmaya karar verdik. Japonya, savunma çıktısına ve teknolojik temeline verilen zararları önlemek adına önemli teknolojik verilerin dışarıya sızmasını engellemek amacındadır."
Açıklamada, yeni kuraldan etkilenecek hiçbir belirli ülke veya şirketten söz edilmedi. Bununla birlikte mevcut jeopolitik iklim göz önüne alındığında, Japonya'ya yatırım yapmak isteyen Huawei dahil Çinli teknoloji şirketlerinin gelecekte daha fazla inceleme altına alınmaları muhtemel.
Google ve Microsoft gibi Amerikan şirketlerinin Çin telekom deviyle işlerini askıya almaya zorlanmasından birkaç gün sonra geçtiğimiz günün en önemli gelişmesi de ABD Ticaret Bakanlığı'nın Huawei'yi Varlık Listesi'ne eklemesi oldu. Diğer yandan Japon şirket SoftBank'ın sahibi olduğu İngiliz merkezli yonga tasarımcısı Arm da Huawei ile ilişkilerini keseceğini açıkladı.
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