Japonya'nın Yeni Planı: Uçaklar Artık Daha Sessiz İnecek!

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı JAXA, orta boy ticari yolcu uçaklarının çıkardığı gürültüyü azaltmak için Boeing ile birlikte ortak bir proje üzerinde çalışıyor.
Uçak gürültüsü, tüm Dünya'da bir problem. Uçuşların sayısı arttıkça, özellikle kalkış ve inişlerde uçaklar tarafından üretilen gürültü, ciddi bir problem olarak kendini gösteriyor. Özellikle havaalanlarının şehir merkezine yakın olduğu noktalarda şikayetler artıyor.
Tokyo'nun Haneda havaalanı bu tür noktalardan biri. Pandemi sırasında düşen uçuş sayısının artması ile şikayetler de artmaya başladı. Japonya Ulaştırma Bakanlığı, uçak gürültüsü ile mücadele etmek için farklı yöntemler denedi ancak başarılı olamadı.
Uçak ve motor üreticileri de bir süredir bu sorun üzerinde çalışıyorlar. Turbojet ve turbofan motorlarda bypass oranlarını değiştirip, verimliliği artırmak ve sesi önemli ölçüde azaltmak bir dereceye kadar mümkün, ancak iniş-kalkış sayısı arttığında bu, bir çözüm olarak işe yaramıyor.
JAXA, 2013'ten başlayarak altı yıl boyunca, Yüksek Kaldırma Konfigürasyonlarından Gürültüyü Azaltmak için Sessiz Teknolojinin Uçuş Gösterimi (Flight Demonstration of Quiet Technology to Reduce Noise from High-lift Configurations - FQUROH) projesi kapsamında uçak gürültüsünü azaltmayı planlıyor.
FQUROH araştırmacıları flaplardan ve iniş takımlarından dolayı oluşan gürültüye odaklanıyorlar. Uçağı iniş sırasında yavaşlatmak için kullanılan bu parçalar hava direncine karşı çalıştıklarından dolayı aerodinamik gürültü yaratıyorlar ve bu gürültü zaman zaman uçak motorunun kendi gürültü seviyesinin bile üzerine çıkabiliyor.
Gürültüye neden olan türbülanslı akışı azaltmak için FQUROH tarafından belirlenen olası çözümler, kanat kenarlarını değiştirmek, büyük ölçekli girdapları kırmak için kanadın alt kısımlarını tırtıklı yapmak iniş takımı üzerine delikli kaplamalar eklemek. Rüzgâr tüneli ve simülasyonlarda ses azaltımına katkıda bulunduğu görülen bu teknolojiler şimdi FQUROH kapsamında Boeing uçaklarda gerçek hayatta denenecek. JAXA tasarım konseptinin Mart 2022'de biteceğini ve uçuş testlerinin 2023'te başlayacağını açıkladı.
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