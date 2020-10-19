Jeep Compass 4xe Türkiye fiyatı ne kadar? İşte özellikleri

Jeep Compass 4xe Türkiye'de satışa sunuldu. Peki Jeep Compass 4xe fiyatı ne kadar? Özellikleri ve tüm detayları bir araya getirdik.

Jeep Compass 4xe Türkiye fiyatı ne kadar? İşte özellikleri

Jeep Compass 4xe yani Jeep Compass'ın hibrit motorlu versiyonu 4xe, Türkiye'de satışa sunuldu. Peki fiyatı ne kadar ya da özellikleri neler?

Jeep Compass 4xe Fiyatı Ne Kadar?

 Jeep Compass 4xe, 724 bin 950 lira fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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Jeep Compass 4xe Özellikleri

Compass 4xe, kapsamlı teknoloji ve güvenlik özellikleri, e-save modu, e-costing sürüş fonksiyonuyla da öne çıkıyor.

TOFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Compass 4xe, elektrik motorun anlık tepkime süresini, dört tekerden çekiş gücüne hızla yansıtıp zorlu arazi koşullarında kullanıcısına üstün 4xe SUV deneyimi sağlıyor.

2 saatten kısa sürede şarj imkanı sunan easyWallbox ile halka açık ve ev tipi şarj çözümü de Compass 4xe ile birlikte kullanıcılara sunuluyor.

"S" ve "Trailhawk" olmak üzere iki donanım seviyesi ile satışa sunulan Jeep Compass 4xe; önde 180 HP'lik içten yanmalı motor, arkada 60 HP'lik elektrikli motorun da desteğiyle toplam 240 HP'lik güce ulaşıyor.

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9 Ayda Yüzde 164 Büyüme

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, yılın 9 ayında satışlarını en çok artıran premium marka olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2020 yılının zor şartlarında ilk 9 ayda yüzde 164 büyümeyle 3 bin 102 adet satış gerçekleştirdik. Başarımızın ardında, Jeep markasının güçlü imajının yanı sıra ürünlerimizin başarısıyla satış ve servis ağımızın yüksek hizmet kalitesi etkili oldu. Yılbaşında 4 bin adet olarak belirlediğimiz satış hedefimizi 6 bin adede çıkarttık. Yılın son çeyreğindeki en önemli oyuncumuz Compass'ın da etkisiyle Jeep markası olarak Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz en iyi satış adedine imza atarak kendi rekorumuzu kırmak istiyoruz."

Markanın gelecek dönem ürün planında birçok modelin yer aldığını hatırlatan Süslü, 2022 yılında sadece SUV'lardan oluşan bir ürün gamıyla premium pazarda 10 bin adetlik satış hedeflerini aşan dördüncü marka olma yolunda emin adımlarla yürüdüklerini bildirdi.

Süslü, "Compass 4xe şehir içinde elektrikli, uzun yolda hibrit, arazide ise 4X4 sürüş seçeneği sunuyor. Ekonomik, sıfır emisyon salınımıyla çevreci ve performanslı bir SUV olan Compass 4xe, Jeep markasının DNA'sını oluşturan efsanevi arazi becerilerini daha da ileriye taşıyarak şarj edilebilir hibrit güç-aktarma çözümü sağlıyor. Bu ay itibarıyla pazara sunduğumuz Jeep Compass 4Xe ile başlayan hibrit atağımızı önümüzdeki yıllarda da ürün gamına eklenecek modellerle devam ettireceğiz." diye konuştu.

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