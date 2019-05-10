Jeff Bezos "Blue Moon Ay İnicisini" Tanıttı
Amazon CEO'su Jeff Bezos, insanlığın Ay'a gidip orada kalma planları konusunda dev bir adım daha attı!
- Doğan Kürşat Aktaş
Blue Origin, uygun şekilde Mavi Ay olarak adlandırılan bir ay arazisi inşa edecek. Amazon CEO'su Jeff Bezos, medya ve uzay endüstrisi yöneticileri için düzenlenen etkinlikte önümüzdeki birkaç yıl içinde gezegenimizin biricik doğal uydusuna geri dönmek için uzay şirketinin planlarını NASA ile paylaştığını duyurdu. Teknoloji devi, ayrıca Blue Origin'in BE-7 adında yeni bir motor geliştirdiğini ve geliştirilen bu motorun 10.000 lbf'lik bir itme gücüne sahip ve uzay görevlerinde kullanılan araçları (kendi tanımlarıyla Ay İncilerini) uzaya götüren roketleri taşıyacak kadar güçlü olduğunu açıkladı. İlk test fırlatışı bu yaz gerçekleşecek.
Şirket, aynı zamanda "6.5 metrik ton insani tırmanma aşaması" taşıyabilen bir başka değişken üzerinde de çalışıyor. Bezos bunun için belirli bir tarih vermese de, şirket hükumetin 2024 yılına kadar Amerikalıların aya geri dönme hedefine ulaşabileceğine inanıyor.
Blue Moon girişimi, girişimcilerin alan işletmeleri başlatabilmeleri için Dünya'nın doğal uydusunun yüzeyinde altyapı oluşturmayı hedefliyor. Bezos, bunu yaparak gelecekte enerjimizin tükenmeye mahkum olduğu gerekçesiyle uzaydaki madenleri gezegene kazandırma ihtimaline değiniyor. Buna ek olarak dev yatırımcı ayın endüstriyel üretim için de ideal bir yer olduğunu, zira uydunun daha düşük olan yerçekimine bağlı olarak gerekli üretim malzemelerinin yüzeyden alınması için 24 kat daha az enerji harcanması gerektiğini belirtti.
Birkaç yıl önce, Bezos projeyi ilk kez tanıttığında Ay üssü inşa etme görevine Ay'a "birkaç ton kargo" göndererek başlayacağını söylemişti - bu planın tam olarak halen şirketin yapmak istediği şey olduğu görülüyor. Bezos, sözlerini şu cümleyle sonlandırdı: "Şimdi Ay'a geri dönme zamanı, bu kez bunu orada kalmak için yapacağız."
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