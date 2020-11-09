Jet Açıklama: Rekabet Kızışıyor!

Samsung'dan Türkiye akıllı telefon pazarını yakından ilgilendiren önemli bir açıklama geldi.

Samsung'dan Önemli Açıklama Geldi!

Samsung'dan Türkiye akıllı telefon pazarını yakından ilgilendiren önemli bir açıklama geldi:

"Dünyaya ilham veren ve geleceği bugünden şekillendiren teknoloji devi Samsung olarak, insanların yaşamını kolaylaştıran, fiziksel ve dijital dünyaların mekânsal sınırlarını ortadan kaldıran ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Bu yaklaşımla sunduğumuz akıllı telefonlarımızın, bağımsız araştırma kuruluşlarının da ortaya koyduğu üzere, kullanıcılar tarafından tercih edilmesinin de haklı gururunu yaşıyoruz.

Bağımsız araştırma şirketi GfK tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye akıllı telefon pazarında üçüncü çeyrekte, adet bazında yüzde 40,4 pazar payına sahip olmamız Türkiye'deki güçlü konumumuzun önemli bir kanıtı niteliğindedir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da insanların yaşamını renklerinden, onlar için yeni ufuklar açan akıllı cihazlarımızla tüketicilerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

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