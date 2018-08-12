Jim Carrey Sonic filminde rol alacak

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Vahşi Batı

Dinozorlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Savaş Makineleri

Nostalji: 80'ler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Korsanlar

Kayıp Şehirler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim