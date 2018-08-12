Jim Carrey Sonic filminde rol alacak

Jim Carrey, yeni Sonic the Hedgehog filminde Dr. Robotnik rolünü alacak!

Jim Carrey Sonic filminde rol alacak

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