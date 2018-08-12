Jim Carrey Sonic filminde rol alacak
Jim Carrey, yeni Sonic the Hedgehog filminde Dr. Robotnik rolünü alacak!
Paramount'un herkesin en sevdiği kirpiyi büyük ekrana getireceğini duyurmasından beri Sonic the Hedgehog filmi hakkında dolanan söylentiler bulunuyordu. Filmin CGI olup olmayacağı ve simgesel karakterleri kimlerin oynayacağı konusunda ise dikkat çeken bir tahmin bulunuyor.
Dr. Ivo "Eggman" Robotnik'ini canlandıracağı iddia edilen Jim Carrey, pek çok hayranı mutlu edecek bir şekilde, projede yer aldığını ve komedi yeteneklerini çılgın bilim adamının rolü için kullanacağını doğruladı.
Televizyon Eleştirmenleri Derneği'nin son projeleriyle ilgili basın toplantısında konuşan Carrey, filmin canlı oyuncular ile çekileceğini söylerken, başka ayrıntı vermekten kaçındı. Eggman'ı hayata getirmeyi nasıl planladığı sorulduğunda, Carrey şöyle yanıtladı: "Çaresizlikle karıştırılmış olarak sihir ile!"
Yaklaşan film hakkında pek fazla detayımız olmasa da, Carrey'in Westworld'den James Marsden, Ride Along'dan Tika Sumpter ve The Characters'dan Natasha Rothwell ile başrolleri paylaşacağını biliyoruz.
Marsden, Dr Robotnik'i dünyayı ele geçirmekten alıkoymak için genç bir asi Sonic the Hedgehog'la ekip toplayan Greenhill kasabasında bir polis memurunu oynayacak. Şu anda Sumpter ve Rothwell'in hangi rollerde oynadıklarını veya Sonic'in kendisini kimin oynayacağını ise bilmiyoruz.
Sonic the Hedgehog şu anda prodüksiyonda ve 15 Kasım 2019'da piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Levent Öztürk
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