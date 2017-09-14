"Jobs, Bir Ders Kitabına 10 Milyon Dolar Verdi"

Tim Cook'un bir röportajında, Steve Jobs'tan bahsederken söylediği bu sözler herkesi şaşırttı!

Jobs, Bir Ders Kitabına 10 Milyon Dolar Verdi

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"Jobs, Bir Ders Kitabına 10 Milyon Dolar Verdi"

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