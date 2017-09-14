"Jobs, Bir Ders Kitabına 10 Milyon Dolar Verdi"
Tim Cook'un bir röportajında, Steve Jobs'tan bahsederken söylediği bu sözler herkesi şaşırttı!
Apple CEO'su Tim Cook'un Fortune'da yayınlanan uzun röportajı, Cook'un firmanın hedefleri hakkındaki açıklamalarının yanında ilginç bir detayla ilgi çekti.
Cook'un söylediklerinin özü, her firma gibi Apple'ın da daha fazla para kazanmaya odaklandığı. Cook, hedeflerinin Swift programlama dilini öğrenmeyi daha düşük seviyede bir yetenek haline getirmek olduğunu söylüyor. Bu ise esasında geliştiricilerin "ücretsiz eğitim" perdesi altında daha az parayla çalışmaları demek. Tüm bunlar, Cook'un aslında günümüzün "akıllı iş adamı" tanımına tam olarak uyduğunu gösteriyor.
Asıl kafaları karıştıran ise Cook'un konuşmasında geçen "ders kitabı" oldu. Cook'un söylediğine göre Steve Jobs, bir defasında bir ders kitabı için 10 milyon dolar harcamıştı. Jobs'un amacı "nelerin mümkün olduğunu göstermek" idi. Ağır kitaplar taşıyan öğrencilere iPad'i tanıtmak isteyen Jobs'u anlatan Cook'un burada tam olarak ne demek istediği ise anlaşılmadı. Konuşma sırasında bu konuya bir kez daha dönülmedi.
Steve Jobs hakkındaki kitaplar, filmler ve binlerce yazı, bilindiği kadarıyla bu 10 milyon dolarlık ders kitabından bahsetmiyor. Kitabın anlamı, söyleşiyi yapan Adam Lashinsky'de saklı olabilirdi ancak o da epostayla yöneltilen bir soruya "daha fazla bilgim olduğunda yayınlayacağım" cevabını verdi.
Cook'un neden bahsettiğini biliyorsanız, bizlerle yorumlarda paylaşabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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