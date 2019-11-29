Jobs İmzalı Floppy Disket Satışa Çıktı!

Apple efsanesi Steve Jobs tarafından imzalanmış olan bir floppy disket açık artıyma çıktı, tahmini fiyatı 2 günde aştı. Üstelik halen 1 haftası var!

29 Kasım 2019 14:00

Levent Öztürk