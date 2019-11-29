Jobs İmzalı Floppy Disket Satışa Çıktı!

Apple efsanesi Steve Jobs tarafından imzalanmış olan bir floppy disket açık artıyma çıktı, tahmini fiyatı 2 günde aştı. Üstelik halen 1 haftası var!

  • Levent Öztürk
Jobs İmzalı Floppy Disket Satışa Çıktı!
RR Auctions

Steve Jobs'un imzasının değeri sizce ne kadardır? Görünene göre 16 inçlik MacBook Pro ve iPhone 11 Pro Max'ın değerlerinin toplamından daha yüksek... RR Auction müzayede evi, hayatını kaybetmiş olan Apple ortak kurucusu tarafından imzalanmış bir floppy disketi, tahmini 7.500 dolar değeri ile satışa koydu.

Burada bahsi geçen floppy disket Macintosh System Tools 6.0 yazılımını içeriyor ve bu da kendisinin yaklaşık olarak 1988 yılından kaldığını gösteriyor. RR Auction'ın söylediğine göre disketin özellikle değerli olmasının bir sebebi, Jobs'un sık imza veren biri olmaması. Disketin açıklamasında, Jobs'un nadiren imza verdiği ve genellikle koleksiyoncuların imza isteklerini geri çevirdiği belirtiliyor.

RR Auction'ın tahmini satış değeri ise biraz düşük kalacak gibi gözüküyor. Haber yayına hazırlanırken disket için en yüksek teklif 8.000 dolar değerini aşmış durumda ve açık arttırmanın bitimine halen bir hafta var.

Eylül ayında Jobs tarafından imzalanmış bir orijinal Toy Story posteri, 30.000 dolar fiyatını aşmayı başarmıştı.

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