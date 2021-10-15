Joe Wright Yeni Filmini Galaxy S21 Ultra ile Çekti

Ödüllü yönetmen Joe Wright yeni filmini sadece Galaxy S21 Ultra'yı kullanarak çekti.

Joe Wright Yeni Filmini Galaxy S21 Ultra ile Çekti

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