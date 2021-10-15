Joe Wright Yeni Filmini Galaxy S21 Ultra ile Çekti

Samsung Electronics, tüm kullanıcıları Galaxy cihazlarıyla yaratıcılıklarını ortaya koymaya teşvik etmek amacıyla, dünyanın en ünlü yönetmenleri ile iş birliği yapıyor. Bu iş birlikleri kapsamında "Filmed #withGalaxy" adı ile dünyanın en iyi yönetmenlerinin filmleri yer aldığı içerik serisi yayınlanıyor.
Samsung serinin ilk filmi için ise "Aşk ve Gurur" ve "Kefaret" filmleriyle bilinen dünyaca ünlü yönetmen Joe Wright ile iş birliğine imza attı. Aşkın peşinde, kendi istekleri için kurallara karşı gelen bir prensesin hikâyesinin anlatıldığı Princess & Peppernose müzikal filminde kuklalar ve canlı koreografi kullanılarak, tüm sahneler Galaxy S21 Ultra 5G akıllı telefonla çekildi. Princess & Peppernose filminin yapım sürecinde Wright ve ekibi, Galaxy S21 Ultra'nın 13 mm'lik Ultra Geniş merceği sayesinde her sahnede görüntünün tamamını çerçeveye sığdırmayı başardı.
Wright, çekimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Annem ve babam, İngiltere'de tamamen kukla gösterileri yapan ilk tiyatronun kurucusu ve işletmecisiydi. Ben de kendi köklerimi hatırlamak için bunun mükemmel bir fırsat olduğunu düşündüm. Bu süreçte beni en çok şaşırtan ise karakterler ve hikâyeyle çalışabilmenin son derece hızlı ve kolay olmasıydı. Kamera her an hazır bulunuyordu ve tek yaptığımız çerçeveyi yakalayıp kayda almak oldu." dedi.
Görüntü yönetmeniyse şunları söyledi: "Daha önce hiç yapmamıştık ancak bu defa geniş merceği tercih ettik. Geniş açı planlar için kullandığımız mercekle yakın çekim yaptığımızda, tıpkı Super8 kullandığımız zamanlardaki gibi kendine has, hayaletimsi, halüsinasyona yakın nitelikte bir görünüm ve hissiyat yakalamayı başardık."
Filmin resmi fragmanına şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=L6wUp-xmoAk.
"Filmed #withGalaxy" dünyanın farklı yerlerinden birçok hikâyeye yer verecek
Wright'ın filminden sonra Samsung "Filmed #withGalaxy" kapsamında dünyanın farklı yerlerinden sevilen yönetmenlerin hikâyelerine yer vermeye devam edecek. Bunlardan biri de "Love Will Tear Us Apart" ve My Huckleberry Friends filmleriyle tanınan Çin'in gelecek vaat eden yeteneklerinden Sha Mo olacak. Sha Mo, bir köy okulundaki çocuklar arasında yaşanan çatışmaları şiirsel bir bakış açısıyla anlattığı yeni filmi Kids of Paradise'ı çekmek için Samsung'un Galaxy S21 Ultra 5G'nin kamerasını kullandı. Sha Mo çekimlerde Galaxy S21 Ultra'nın Yönetmen Bakışı özelliğini kullanarak, sezgisel ve profesyonel düzeyde bir çekim deneyimi elde etmek için üç farklı planı tek çerçevede kayda aldı.
Sha Mo açıklamasında şunları söyledi: "Samsung ile çalışırken kendilerini bir hikâyeyle ifade etmek isteyen herkesin hâlihazırda ekipmanı olduğunu fark ettim. Galaxy S21 Ultra sayesinde, daha büyük bir kamerayla alamayacağım açıları ve hareketleri görüntülemeyi başardım. Çekime başladığımda hikâyeyi ve karakterleri keşfetmeye kendimi kaptırınca, bir mobil cihazla çekim yaptığımı neredeyse unuttum ve aklıma durmadan yeni fikirler gelmeye devam etti."
Samsung Electronics Mobil İletişim Pazarlama Birimi Başkanı Stephanie Choi ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Sinema en güçlü hikâye anlatım araçlarından ve izleyicilerle duygusal bir bağ kurmanın en iyi yollarından biri. Bu içerik serisiyle biz de izleyicilere muhteşem filmler çekmek için pahalı stüdyo ekipmanlarına veya yüksek bütçelere ihtiyaçları olmadığını göstermek istiyoruz. Yalnızca biraz yaratıcılık ve ceplerindeki Galaxy akıllı telefonla bunu herkes başarabilir."
Princess & Peppernose ve Kids of Paradise, ekim ayında Uluslararası Busan Film Festivali'nde (BIFF) görücüye çıkacak.
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