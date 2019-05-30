John Wick 3 İçin İddialı Açıklamalar
John Wick: Chapter 3 - Parabellum'un yıldızlarından Jason Mantzoukas, film hakkında son derece iddialı açıklamalar yaptı!
- Barış Terun
Dünyaca ünlü oyuncu Jason Mantzoukas, yer aldığı John Wick: Chapter 3 - The Parabellum'u yere göre sığdıramadı. Ünlü oyuncu, düzenlenen bir söyleşide dünyanın en iyi filmlerinden birinde yer aldığını savunarak, John Wick 3'ü sinema dünyasının başyapıtlarından biri olarak değerlendirdi.
John Wick 3 bir başyapıt mı; ona biz karar veremeyiz. Ama sadece bir haftada 185 milyon dolar gişe hasılatı elde etmeyi başarması kolay kolay göz ardı edilebilecek bir durum değil. Yapımın bütçesi 75 milyon dolar seviyesinde. John Wick: Chapter 3 - Parabellum, Avengers: Endgame ile son haftasında karşılaştı ve onu, "haftalık gişe hasılatı" açısından mağlup etmeyi başardı. Tabi bu dönemde, son Avangers filminin artık "uzatmaları oynadığı" gerçeği de göz önünde bulundurulmalı.
Yapımın kadrosunda Keanu Reeves'in yanı sıra Halle Berry, Laurence Fishburne, Mark Dacascos, Asia Kate Dillon, Lance Reddick, Anjelica Huston ve Ian McShane gibi bol ödüllü isimler yer alıyor. Yönetmenlik koltuğunda Chad Stahalski otururken, filmin senaristliklerini Derek Kolstad, Shay Hatten, Chris Collins ve Marc Abrams gibi isimler üstleniyor. Kısacası John Wick 3, yıldızlar kadrosundan oluşuyor.
John Wick: Chapter 3- The Parabellum'un başarısı üzerine John Wick 4'ün çekimleri başladı. Söz konusu filmin 2021 yılında gösterime girmesi bekleniyor.
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