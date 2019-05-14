John Wick 3'e Olağanüstü Puanlar!
Keanu Reeves'in yeniden doğuşunu temsil eden John Wick, serinin yeni yapımı John Wick: Chapter 3 ile karşımıza çıktı ve ciddi bir başarıya imza attı.
- Barış Terun
Şeytanın Avukatı (Devil's Advocate), Constantine ve Matrix üçlemesinden sonra serbest düşüşe geçen ve Golden Raspberry (Altın Ahududu) ödüllerinde defalarca kez "Yılın en kötü oyuncusu" ödülüne layık gösterilen Keanu Reeves, John Wick serisi ile adeta yeniden doğdu. Sıcakkanlı tavırları, yardımsever davranışları ve halkla iç içe olması ile Hollywood'un en çok sevilen aktörlerinden biri olan Reeves, bir kez daha oyunculukta başarısı ile öne çıktı.
Keanu Reeves, 2014 yılında beyaz perdede gösterime giren John Wick ile "Kefaret" ödülüne layık görüldü. Kefaret (Redemption), geçmişte hata yapan ama etkileyici performansları ile hayata dönen oyunculara bahşediliyor. John Wick, 20 milyon dolarlık son derece düşük bütçesine rağmen 100 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde etti. Devam yapımı John Wick 2, 35 milyon dolarlık bütçesine rağmen, stüdyoya 200 milyon dolar kazandırmayı başardı.
John Wick: Chapter 3 - Parabellum, ilk iki filmi sürklase edecek düzeyde. Bunu biz değil; dünyaca ünlü eleştirmenler söylüyor. 17 Mayıs 2019 tarihinde gösterime girecek film, Rotten Tomaetos ve MetaCritic gibi sinema eleştirmenleri için gösterime sokuldu. RT'deki uzmanların yüzde 98'i filme geçer not verirken, ortalama 8.2/10 puanını layık görüldüler. RT'deki meslektaşlarına kıyasla cimri olarak nitelendirebileceğimiz MetaCritic eleştirmenleri ise John Wick 3'e 76/100 gibi oldukça yüksek bir puan verdi..
John Wick: Chapter 3-Parabellum'un bütçesi 50 milyon dolardan aşağıda. Bu rakam, Hollywood için fazlasıyla cüzi. Yine de filmin 300 milyon dolar sınırını kolayca aşması bekleniyor. Yapımın yönetmenliğini Chad Stahelski; senaristliklerini ise Derek Kolstad, Chris Collins, Shay Hatten, Marc Abrams üstlenirken, oyuncu kadrosunda Keanu Reeves'in yanı sıra Oscar ödülllü oyuncu Halle Berry ve Oscar dahil bolca ödüle layık gösterilen Laurence Fishburne, Mark Dacascos, Asia Kate Dillon, Lance Reddick, Anjelica Huston ve Ian McShane gibi usta isimler yer alıyor.
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