John Wick 3'ün yeni fragmanı heyecan uyandırdı

Keanu Reeves'in yeniden doğuşuna tanıklık ettiğimiz John Wick serisi, üçüncü bir filmle taçlandırılıyor.

  • Barış Terun
John Wick'in yeni fragmanı heyecan uyandırdı!

Biraz geçmişe dönelim: Keanu Reeves, Matrix üçlemesinden sonra uzun süren bir bocalama evresine girmişti. Reeves, 10 yıllık dönemde başarılı yapımlarda yer alamamış ve pek çok kez sinemanın en kötülerine verilen Altın Ahududu(Golden Raspberry) ödüllerine aday gösterilmiş ve birkaç kez de kazanmıştı(!).

2014 yılında gösterime giren John Wick filmi ise Keanu Reeves'in, Zümrüdü Anka Kuşu gibi küllerinden doğmasını sağladı.Reeves bir kez daha Altın Ahududu kazandı, ancak bu seferki ödül "Altın Ahududu: Kurtuluş" idi. John Wick filminin başarısı üzerine, 2017 yılında Johw Wick 2 gösterime girdi. Yapımın yönetmenliğini Chad Staleski üstlenirken; kadroda Keanu Reeves'in yanı sıra Common, Laurence Fishburne, Riccardo Scamarcio, Ruby Rose, John Leguizamo ve Ian McShane gibi isimler yer alıyordu. Laurence Fishburne ve Keanu Reeves'in Matrix serisinden önce bir kez daha kesişiyordu.

17 Mayıs 2019'da gösterime girecek filmde  Keanu Reeves'e, Oscar ödüllü aktrist Halle Berry, Mark Dacascos, Ian McShane, Lance Reddick, Boban Marjanovic ve  Laurence Fishburne eşlik edecek. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise Chad Staleski oturacak. 

John Wick 3'ün fragmanı nihayet yayınlandı.  Görünüşe göre bol aksiyonlu ve heyecan dolu bir film bizleri bekliyor.

John Wick: Chapter 3 – Parabellum Trailer #1 (2019) | Movieclips TrailersJohn Wick: Chapter 3 – Parabellum Trailer #1 (2019) | Movieclips Trailers
Check out the official John Wick: Chapter 3 – Parabellum Trailer starring Keanu Reeves! Let us know what you think in the comments below. > Buy Tickets to John Wick: Chapter 3 – Parabellum: Want to be notified of all the latest movie trailers? Subscribe to the channel and click the bell icon to stay up to date. US Release Date: May 17, 2019 Starring: Keanu Reeves, Halle Berry, Jason Mantzoukas Directed By: Chad Stahelski Synopsis: Super-Assassin John Wick (Keanu Reeves) is on the run after killing a member of the international assassin's guild, and with a $14 million price tag on his head - he is the target of hit men and women everywhere. Watch More Trailers: > Hot New Trailers: > In Theaters This Week: > Family & Animation Trailers: > Horror Trailers: > Action/Sci-Fi Trailers: > Comedy Trailers: > Drama Trailers: > Indie Trailers: > Documentary Trailers: > Thriller Trailers: > New TV Trailers: Fuel Your Movie Obsession: > Subscribe to MOVIECLIPS TRAILERS: > Watch Movieclips ORIGINALS: > Like us on FACEBOOK: > Follow us on TWITTER: > Follow us on INSTAGRAM: The Fandango MOVIECLIPS TRAILERS channel delivers hot new trailers, teasers, and sneak peeks for all the best upcoming movies. Subscribe to stay up to date on everything coming to theaters and your favorite streaming platform. #JohnWick #JohnWick3 #KeanuReeves

Yapımın; gerek aksiyon tutkunlarının, gerek Keanu Reeves hayranlarının beklediklerini fazlasıyla karşılayacağını düşünüyoruz. Zira Wick'in başına 40 milyon dolar ödül konmuş ve kahramanımız(anti-kahraman da diyebiliriz), dünyanın en azılı suikastçıları ile bir kez daha yüzleşmek zorunda.

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