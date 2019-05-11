John Wick Hex; PC, Mac ve Konsollara Geliyor
Görünüşe bakılırsa John Wick beyaz perdenin yanı sıra bilgisayar ve konsol dünyasını da sallayacak!
- Doğan Kürşat Aktaş
John Wick film serisindeki bir sonraki bölüm olan John Wick: Chapter 3 – Parabellum, gelecek hafta vizyona girecek ancak bu, görünüşe bakılırsa Keanu Reeves'ın baş rolü aldığı aksiyon serisi hakkındaki tek sıcak gelişme değil. Film serisini temel alan hızlı tempolu ve aksiyon odaklı bir strateji oyunu, yakın zamanda oyun gündemini meşgul edebilir.
So, erm, I'm kinda writing and directing the #JohnWick video game? #JohnWickHex A year in, and yes, I'm still pretty weirded out by that myself. Here's a trailer... https://t.co/XBGGHdeCte— Mike Bithell (@mikeBithell) 8 Mayıs 2019
Thomas Was Alone ve Volume gibi birkaç bağımsız oyunun geliştiricisi olan Mike Bithell, Windows PC, Mac ve oyun konsollarında piyasaya sürülecek olan John Wick Hex'in direktörü oldu. Bithell, Epic Games Store aracılığıyla oyunun ilk olarak konsollardan önce Windows ve Mac üzerinden erişime açılacağını açıkladı.
Bithell'in ekibi, John Wick yaratıcı ve dublör ekibiyle birlikte çalışarak silah-kata / gun-fu stilini oyuna yansıtmaya çalıştı. Özgün bir hikayesi olacak John Wick Hex ile oyunda ilerleyerek silahların, kıyafetlerin ve konumların kilidini açmanız mümkün olacak. Ancak cephaneniz de oyun boyunca sınırlı olacak, bu yüzden eylemlerinizi ve saldırılarınızı önceden planlamanız gerekecek.
John Wick Hex, daha sonra eklenecek daha fazla oyuncu ile birlikte, Mc Mchane ve Lance Reddick'in seslerini bulunduracak (Reeves ve köpeklerinin de buna katılmasını umuyoruz). Yayıncı Good Shepherd Entertainment, oyun için henüz bir çıkış tarihi duyurmadı. Oyunun fragmanını buradan izleyebilirsiniz.
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