John Wick 'ün yeni fragmanı heyecan uyandırdı
Keanu Reeves'in yeniden doğuşuna tanıklık ettiğimiz John Wick serisi, üçüncü bir filmle taçlandırılıyor.
- Barış Terun
Biraz geçmişe dönelim: Keanu Reeves, Matrix üçlemesinden sonra uzun süren bir bocalama evresine girmişti. Reeves, 10 yıllık dönemde başarılı yapımlarda yer alamamış ve pek çok kez sinemanın en kötülerine verilen Altın Ahududu(Golden Raspberry) ödüllerine aday gösterilmiş ve birkaç kez de kazanmıştı(!).
2014 yılında gösterime giren John Wick filmi ise Keanu Reeves'in, Zümrüdü Anka Kuşu gibi küllerinden doğmasını sağladı.Reeves bir kez daha Altın Ahududu kazandı, ancak bu seferki ödül "Altın Ahududu: Kurtuluş" idi. John Wick filminin başarısı üzerine, 2017 yılında Johw Wick 2 gösterime girdi. Yapımın yönetmenliğini Chad Staleski üstlenirken; kadroda Keanu Reeves'in yanı sıra Common, Laurence Fishburne, Riccardo Scamarcio, Ruby Rose, John Leguizamo ve Ian McShane gibi isimler yer alıyordu. Laurence Fishburne ve Keanu Reeves'in Matrix serisinden önce bir kez daha kesişiyordu.
17 Mayıs 2019'da gösterime girecek filmde Keanu Reeves'e, Oscar ödüllü aktrist Halle Berry, Mark Dacascos, Ian McShane, Lance Reddick, Boban Marjanovic ve Laurence Fishburne eşlik edecek. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise Chad Staleski oturacak.
John Wick 3'ün fragmanı nihayet yayınlandı. Görünüşe göre bol aksiyonlu ve heyecan dolu bir film bizleri bekliyor.
Yapımın; gerek aksiyon tutkunlarının, gerek Keanu Reeves hayranlarının beklediklerini fazlasıyla karşılayacağını düşünüyoruz. Zira Wick'in başına 40 milyon dolar ödül konmuş ve kahramanımız(anti-kahraman da diyebiliriz), dünyanın en azılı suikastçıları ile bir kez daha yüzleşmek zorunda.
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