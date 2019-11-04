Johnny Depp'e Bir Yeni Suçlama Daha!
Johnny Depp ve ayrıldığı eşi aktris Amber Heard arasında yaşananlar, bu yeni suçlama ile birlikte farklı bir cepheye taşındı!
- Barış Terun
Johnny Depp, Pirates of The Caribbean serisindeki rolüyle tüm övgüleri üstüne toplarken, "En İyi Oyuncu" rolünde Oscar'a aday gösterilmişti. Ne var ki Depp'in yükselişi beşinci film olan "Dead Men Tell No Tales" ile tersine döndü. Mortdecai gibi bazı filmler Oscar'ın tam tersi olan ve en başarısız aktörlere layık görülen "Altın Ahududu" ödülüne aday gösterildi.
Bu başarısızlığın en büyük sebebin Johnny Depp'in, eşi Amber Heard'ten olaylı bir biçimde ayrılması ve alkol bağımlılığının en üst seviyeye tırmanması olarak gösterildi. Hatta aktörün, Heard'e şiddet uyguladığı bile iddia edildi. Ne var ki, ne komşuların beyanları ne de kan testleri, Depp'in hiçbir şekilde Amber Heard'e şiddet göstermediğine işaret etti. Depp, Heard'un kariyerine ciddi zarar verdiği ve gerek Disney, gerekse Warner Bros ile olan ilişkilerini zedelediği vurguladı ve eski eşinden 50 milyon dolar tazminat talep etti.
Şimdi ise, Aquaman'de Jason Momoa'nın partnerliği üstlenen Amber Heard, eski kocasının tanıklara ve polislere rüşvet teklif verdiğini iddia etti ve belgelerin ortaya dökülmesi için mahkemeye talepte bulundu. Mahkeme bu talebi "saçma görünse de" işleme alacak.
Sonuç her ne olursa olsun, bu olayların iki isme de zarar verdiği kesin.
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