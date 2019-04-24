Johnny Depp Resti Çekti: "Ya o, ya ben"
Dünyaca ünlü, Oscar adaylı oyuncu Johnny Depp, Warner Bros.'tan, eski karısı hakkında son derece çarpıcı bir talepte bulundu.
- Barış Terun
Johnny Depp, Karayip Korsanları serisindeki Jack Sparrow rolüyle ününe ün katmıştı. Johnny Depp, söz konusu rolüyle, "En İyi Oyuncu" alanındaki Oscar ödülüne aday olmuştu. Karayip Korsanları filmleri, muazzam bir başarı elde etmiş ve Depp'in birkaç yıl boyunca dünyanın en çok kazanan aktörlerinden biri olmasına ön ayak olmuştu.
Ne var ki Johnny Deep'in, kendisi gibi oyuncu olan Amber Heard ile evliliği, kendisi için sonun başlangıcı oldu. Geçmişte alkol bağımlılığı sorunu yaşayan Depp, 2015'de başlayıp 2016 yılında sona eren evliliğinde bolca problemle karşılaştı. Dedikodulara göre Depp, evlilik sürecinde yaşadığı sorunlar nedeniyle alkol ve madde bağımlılığına geri döndü. Amber Heard, boşanma dilekçesi verirken Depp'in kendisine madde etkisi altındayken şiddet uyguladığını iddia etti.
Tüm bu gelişmelerin üzerine Johnny Depp, yeni Karayip Korsanlarındaki rolünü kaybetti ve maddi olarak ciddi zarar etti. Şimdiyse ünlü oyuncu, iddiaların gerçekliği yansıtmadığını savunarak, Heard'e imajını kasıtlı olarak zedelediği iddiasıyla dava açtı. Depp, Amber Heard'den tam 50 milyon dolar tazminat talep etti.
Aquaman filminde Jason Momoa'nın partnerliğini üstlenen Amber Heard, Depp'in iddialarını kabul etmiyor ve Depp'in madde etkisi altındayken bir canavara dönüştüğünü savunmaya devam ediyor.
Warner Bros. stüdyosunun Fantastik Canavarlar serisinde, öykünün esas kötü adamı Gellert Grindelwald rolünü üstlenen Depp, stüdyodan Heard'e bir kez daha şans vermemesi yönünde talepte bulundu. Kısacası usta oyuncu, "Ya o, ya ben" restini çekmiş durumda...
Warner Bros.'un ikili arasındaki çatışmalar nedeniyle yaşadığı kriz inanılmaz boyutta. Aquaman 2 için çalışmalar başlasa da, Fantastic Beasts serisi hakkındaki soru işaretleri büyüyor. Warner Bros'un; Depp'in isteği üzerine, Amber Heard'den vazgeçip vazgeçmeyeceği merak konusu. Sinema tutkunlarına da, sabırlı bir şekilde beklemek ve neler olduğunu veya olacağını görmek kalıyor.
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