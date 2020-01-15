Joker'i Canlandıran Joaquin Phoenix Gözaltına Alındı!

Leaf Phoenix olarak da bilinen, 45 yaşındaki aktör Joaquin Rafael Phoenix yılın en çok konuşulan aktörlerinden biri. Üstelik bunu fazlasıyla da hak ediyor: Altın Küre ödülünü kazanan ve muhteşem Joker canlandırması ile 2020 Oscar ödüllerinde "En iyi oyuncu" adaylığını elde eden Phoenix, kısa süre önce gözaltına alınarak bir kez daha gündemi belirledi.
Ünlü oyuncu ve aktivist Jane Fonda'nın düzenlediği "İklim Problemleri" etkinliğine iştirak eden yetenekli aktör, Kongre Binası'nda oturma eylemine katıldı. Phoenix, "İklim değişikliğine karşı bu mücadelede neler yapabileceğimizi merak ediyoruz. Yapabileceğimiz veya yapamayacağımız şeyler var. Buraya gelirken uçak kullanmak zorundaydım. Bu değiştiremeyeceğim bir şey. Diğer alternatifler çevreye faydalı değil. Lakin yapabileceğimiz şeyler de var. Beslenme alışkanlıklarımızı değiştirebilir ve vegan beslenme hakkında düşünebiliriz. Yakın gelecekte yaptıklarımızın bedelleri ile yüzleşeceğiz." ifadelerini kullandı.
Elbette Phoenix, görüşleri nedeniyle gözaltına alınmadı. Aktörün gözaltına alınmasının sebebi Washington DC.'deki kongre binasının girişini bir şekilde işgal etmesi. Phoenix ile birlikte diğer bir bol ödüllü ve başarılı oyuncu Martin Sheen de gözaltına alındı. Neyse ki iki isim de çok geçmeden serbest bırakıldı.
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