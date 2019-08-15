Joker İlk Haftasında Gişeyi Sarstı!

Warner Bros-DC Comics'in yeni filmi Joker; ilk haftasında müthiş bir gişe hasılatı elde ederek Aquaman'i bile kıskandırdı!

  • Barış Terun
Joker İlk Haftasında Gişeyi Sarstı!

DC Comics temelli yapımlar arasında Joker'in açık ara en garip film olduğunu söyleyebiliriz. Filmde Joker'in "Bir insanın sadece ama sadece bir günde" nasıl çıldırdığı ve DC Comics evreninin en karanlık karakterine nasıl dönüştüğü konu ediliyor. Joker'e göre "Çok kötü bir gün bile bireyi çıldırtmaya" yetiyor ve artıyor.

Dünyanın pek çok ülkesinde aynı anda gösterime giren Joker, şimdiden muazzam bir gişe hasılatı elde etmeyi başardı. Yapım, stüdyoya, bir haftadan kısa süre içinde 60 milyon dolara yakın gelir elde ettirdi. DC Sinematik Evreni'nin rekortmen filmi Aquaman'in birinci haftadaki bilet satışlarının toplam rakamları 67 milyon dolar civarındaydı. Kısacası Joker, söz konusu performansına devam ederse DC'nin yeni rekortmeni olabilir.

60 milyon dolar yalnızca Amerika Birleşik Devletlerinde ulaşılan değer. Joker'in dünya çapındaki hasılatı 180 milyon dolar seviyesinde konumlandı. Batman'in efsanevi "The Killing Joke" hikayesinden ilham alan eserde; Joaquin Phoenix (Kendisini Gladyatör filmindeki efsanevi performansından tanıyoruz), bol Oscar ödüllü aktör Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron gibi oyuncular yer alıyor. Eserin yönetmenliğini ise Todd Philips üstleniyor.

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