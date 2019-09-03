Joker, Oscar Kazanabilir mi?
Ekim'de gösterime girecek The Joker, bazı sinema otoriteleri ve gazeteciler için çok kısıtlı bir biçimde gösterime girdi. Peki ilk izlenimler nasıl?
- Barış Terun
Joker, Ekim ayında gösterime girecek olmasına rağmen bazı şanslı seyircilerle tanıştı bile. Filmin ön gösterimi; gazeteciler ve sinema eleştirmenleri için 31 Ağustos 2019'da düzenlenen Venedik Film Festivalinde gerçekleştirildi. Joker hakkındaki ilk görüşler de kamuoyuna sızdırıldı.
Pek çok otoriteye göre Joaquin Phoenix uyarlaması, sinemanın en iyi Joker uyarlaması. Üstelik daha önce bu rolü Jack Nicholson ve Heath Ledger gibi bol Oscar ödüllü isimler üstlenmişlerdi. Lakin, sinema eleştirmenlerinin görüşlerine göre Joker'in psikotik, saf kötü ve çarpık hikayesine en çok uyan oyun oyun Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, The Gladiator'da da saf sosyopat Commodus rolünü başarıyla üstlenmişti.
IndieWire'dan David Erlich, "Film sizi bir şekilde karanlıklara çekiyor ve histerik ruh haline sürüklüyor. Bir Joker filminden istediğimiz her şey bu yapımda var." ifadelerini kullandı.
FirstShowing.net'ten tanıdığımız Alex Billington ise çok daha iddialı. Alex Billington, sosyal medyada yaptığı açıklamada "Daha önce usta oyuncuların Joker'i canlandırdığına tanık olduk. Gelecekte de yepyeni Joker performansları ile karşılaşacağız. Ancak Joker için hiçbir şeyin aynı olabileceğini düşünmüyorum. Dünyanın bu filme hazır olduğunu düşünmüyorum. Epik bir iş gerçekleştirilmiş." açıklamasını yaptı.
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