Jon Snow'dan Game of Thrones Özürü
Jon Snow, Game of Thrones'un beğenilmeyen son sezonu için özür diledi. Ya da gerçekten diledi mi? Hiç sanmıyoruz...
- Ercan Uğurlu
Son yılların popüler dizisi Game of Thrones, kısa bir süre önce 8'inci sezonuyla beraber izleyicilere veda ederken, son sezon pek beğenilmemişti. Hatta bunun üzerine dizinin fanları bir imza kampanyası başlatmış ve tam 1.6 milyon kişi, dizinin son sezonunun yeniden yazılması için imza vermişti. Bunun neticesinde son sezon baştan çekilir mi, bilinmez. Ancak Game of Thrones'un konuşulmaya devam edeceği kesin.
Game of Thrones için son ortaya çıkan konu ise, deepfake marifetiyle desteklenmiş. Son dönemlerde yaygın olarak karşılaşmaya başladığımız deepfake videolar, hazırlanan sahte videolar anlamına geliyor. Yüz değiştirme tekniğiyle gerçekleştirilen bu videolar oldukça gerçekçi görünüyor, ancak "şimdilik" dikkatli bakıldığında videoda bir tuhaflık olduğu anlaşılabiliyor. Jon Snow da deepfake'ten nasibini almış.
Hemen yukarıdaki videoda, Jon Snow'un Game of Thrones'un 8'inci sezonu için özür dilediği 55 saniyelik görüntüsü var. İlk etapta videonun gerçekçiliği şaşırtıcı olsa da, Kit Harington'un manipüle edilmiş ağız hareketleriyle durumu kısa sürede fark ediyorsunuz. Ancak yine de Jon Snow'un bu görüntüleri, son sezonu beğenmeyen Game of Thrones fanlarının gönlüne biraz da olsa su serpecektir.
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