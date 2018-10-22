Jony Ive: "Apple'da Yapacak Daha Çok İş Var"
Apple'ın baş tasarımcısı Jony Ive, geleceği ve Apple'ın geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı!
Görünüşe göre Apple'ın tasarım ekibinin başında bulunan Jony Ive, Apple'da uzun bir süre daha kalmayı planlıyor.
San Francisco sınırları içerisindeki SFJazz Center'da düzenlenen Wired25 konferansında Vogue editörü Anna Wintour'a konuşan Jony Ive, röportajda kendisine yöneltilen "Apple'da bir 25 yıl daha çalışır mısınız, yoksa aklınızda siyasete girmek veya emeklilik günlerinin tadını çıkarmak mı var?" sorusuna kendisinden beklediğimiz gibi uzun soluklu bir açıklamayla cevap verdi. Jony Ive, kendisinin hâlâ çok şey öğrendiğini ve yapacak daha çok şeyin var olduğunu düşünüyor:
"Aslında yapılacak daha çok şeyin olduğunu düşünüyor ve bu konuda sabırsızlanıyorum. Bu alanda daha çok fırsatlar görüyorum, özellikle farklı uzmanlık alanlarının bir arada çalıştığı durumlarda." yanıtıyla vizyonunda daha çok şeye yer verdiğini açıklayan Jony Ive, sözlerine Apple'ın yeni Apple Park kampüsüne yakın zamanda taşınan tasarım ekibinden de "eşsiz bir ekip" sözleriyle bahsediyor. Jony Ive, ekibindeki font tasarımcılarının haptik uzmanları ve renk uzmanları ile bir arada çalıştıklarını belirtiyor: "Ekipteki enerji ve yapılabilecek şeylerin çok olduğu hissi, sıradışı ve heyecan verici. Bu biraz da açıkgözlü bir yaklaşım çünkü bir hâlâ kovalanacak hedeflerin ve fırsatların ne olduğunu her gün düşünüyoruz."
Jony Ive, artık yeni Apple Store iç tasarımlarından da sorumlu ve bu konuda son öğrendiği şeyin cam yüzeyleri bir yapıda nasıl kullanabileceği olduğunu belirtiyor: "Bu işi uzun bir zamandır yapıyoruz ve hâlâ ne kadar çok şey öğreniyor olduğumuz gerçeği bizi şaşırtıyor. Eğer bu çocuksu heyecanı kaybederseniz, o noktada artık başka bir şeyler yapmanın zamanının geldiğini düşünüyorum."
Röportajın bu kısmında Jony Ive, Wintour'un yönelttiği "Peki bu noktada mısınız?" sorusuna ise "Oh, hayır hayır." şeklinde cevap verdi.
Ive'ın Apple'daki ilk tasarımı, o zamanlar Apple'ın başında bulunan Steve Jobs'ın çeşitli canlı renklere sahip hepsi-bir-arada Mac bilgisayarıydı. Bundan sonra Apple'ın iPod, iPhone ve iPad gibi birçok tanınmış ürününü tasarlayan Ive, Tim Cook'un kendisinin yetkilerini ve sorumluluklarını 2011 yılında yazılım alanına genişletmesiyle iOS, WatchOS, tvOS ve MacOS tasarımı üzerinde de çalışmaya başladı. 2015 yılında Apple'ın tasarım departmanının başına gelen Ive'ın yeni görevi Apple'ın Apple Store isimli mağazalarını ve Apple Park'ın iç tasarımını şekillendirmek.
Doğan Kürşat Aktaş
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