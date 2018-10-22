Jony Ive: "Apple'da Yapacak Daha Çok İş Var"

Apple'ın baş tasarımcısı Jony Ive, geleceği ve Apple'ın geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı!

Jony Ive Apple'da Devam Etmeye Kararlı!

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