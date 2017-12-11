Jony Ive, Apple'daki Eski Görevine Geri Döndü!

Apple, iki yıl önce görevinden ayrılan önemli ismin eski görevine dönmesini kutluyor!

Jony Ive, Apple'daki Eski Görevine Geri Döndü!

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Jony Ive, Apple'daki Eski Görevine Geri Döndü!

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