Jony Ive, Apple'daki Eski Görevine Geri Döndü!
Apple, iki yıl önce görevinden ayrılan önemli ismin eski görevine dönmesini kutluyor!
İki yıllık yokluğun ardından Apple'ın Baş Tasarım Sorumlusu (Chief Design Officer) Jony Ive tekrar tasarım grubundaki yönetim rolüne geri dönüyor. Ive, 2015 yılında bu konumu Apple Park'ın tamamlanması gibi diğer görevler için terk etmişti.
Bir Apple sözcüsünün söylediğine göre "Apple Park'ın tamamlanması ile beraber Apple'ın tasarım liderleri ve ekipleri, tekrar direkt olarak, sadece tasarıma odaklı duran Jony Ive'a rapor vermeye" başladılar. Bu süre içerisinde Ive'ın yerini dolduran iki isim Alan Dye ve Richard Howarth ise artık Apple'ın liderler sayfasında gözükmüyor.
Şu anda bunun tam olarak ne anlama geldiği net bir şekilde belli olmasa da, Ive'ın geri dönüşü, eski zamanlarda sahip olduğu tasarım gücüne geri dönmek isteyen Apple için önemli bir değişimin işaretçisi olabilir. Firmanın en son ürünlerinin büyük bir kısmı, hem fiziksel hem de yazılım tasarımı açısından eleştirilmekteydi...
Levent Öztürk
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