Jüpiter'de Müthiş Bir Keşif Daha: Büyük Kırmızı Nokta Ne Kadar Derin?

Büyük Kırmızı Nokta, güneş sistemindeki en büyük atmosferik girdap. En az iki yüzyıldır Jüpiter atmosferinde dönen bu girdap, boyut olarak Dünya gezegeninden daha büyük. Bilim insanları şimdi, büyüklüğün ötesine geçerek, bu girdabın ne kadar derine indiğini keşfettiler.
Science dergisinde yayınlanan iki çalışmada, araştırmacılar Jüpiter'in girdaplarını daha fazla araştırmak için NASA'nın Juno uzay aracındaki araçları kullanarak atmosferin ne kadar derinine indiğini keşfettiler. Elde edilen sonuçlara göre Büyük Kırmızı Nokta'nın derinliği 500 kilometreye ulaşıyor. Bu, 16.000 kilometre çapında bir fırtına için yeni ve etkileyici bir rekor.
Dr. Scott Bolton ve meslektaşları, gezegenin muazzam fırtınalarının hareketini incelemek için mikrodalga gözlemlerini kullandılar. Ekip, Büyük Kırmızı Nokta ve biri 19 derece kuzeyde, diğeri 33 derece kuzeyde bulunan iki diğer fırtınayı inceledi. Mikrodalga Radyometreyi kullanarak atmosferin farklı katmanlarının emisyonunu 600 kilometre derinliğe kadar ölçtüler.
Büyük Kırmızı Nokta ve 19 derece kuzeyde bulunan girdap, yüksek atmosferik basınç alanları. Ekip, bu girdaplardaki davranışların teorik modelle tutarlı olduğunu keşfetti, ancak aynı zamanda fırtınanın orta düzleminin, suyun ve amonyağın yoğunlaştığı yükseklikte olduğunu tespit etti. Büyük Kırmızı Nokta diğer ikisinden bile daha derin ve bu seviyenin onlarca kilometre altına uzanıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın